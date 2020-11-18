Yapay Zeka Gerçekten Söylediğinizi Anlıyor mu?

Şu sıralar herkes bir yerlerde yapay zeka teriminden bahsediyor. Bu noktada ister iPhone'daki Siri'ye, ister Android'deki Asistan'a isterseniz de Alexa'ya bakın. Herhangi bir noktada yapay zekadan bahsettiğimizde pek çok kişi şu sorunun cevabını merak ediyor: Yapay zeka gerçekten söylediklerinizi anlıyor mu?

Yapay Zeka Nedir?

Bir şirket yeni bir yapay zeka teknolojisinden bahsettiğinde, bu genellikle bir sinir ağı oluşturabilmek adına makine öğreniminden faydalanıldığı anlamına gelir. Makine Öğrenimi dediğimiz bu terim, cihazın belirli bir görevde nasıl daha iyi performans gösterebileceğini öğrenmesini sağlayan bir tekniktir.

Burada makine öğrenimine saldırdığımızı düşünmeyin çünkü makine öğrenimi birçok güçlü amaca hizmet eden harika bir teknolojidir. Yine de bu, genel amaçlı yapay zeka değildir. Aslında makine öğreniminin sınırlarını anlamak, mevcut yapay zeka teknolojimizin neden bu kadar kısıtlı olduğunu anlamamıza yardımcı olur.

Özellikle bilim kurgu içeriklerinde gördüğümüz yapay zeka, bir şeyler hakkında düşünebilen ve onları insanlar gibi algılayabilen bilgisayarlı robotik bir sistemdir. Eğer her ikisi de yapay zeka ise, bunu Güçlü Yapay Zeka gibi farklı terimlerle anabiliriz.

Yapay Zeka Söylediklerinizi Anlayabiliyor mu?

Açıkçası henüz bu boyutta bir yapay zekaya sahip değiliz. Daha kötüsü, ona yakın bile sayılmayız. Siri, Alexa ya da Cortana gibi sesli asistanlar bizi anlayamaz ya da söylediklerimiz hakkında düşünemez.

Sahip olduğumuz yapay zekalar insanların öğrenmelerine yardımcı olacak verileri sağlayabileceklerini varsayarak belirli bir görevi çok iyi yapmak için eğitildi. Bir şeyler yapmayı öğrenirler ancak bunun ne olduğunu anlayamaz, bunun üzerine düşünemezler.

Makine Öğrenimi tamamen bir görev atamak ve bilgisayarın bunu yapmanın en verimli yoluna karar vermesine izin vermekle ilgilidir. Eğer kullandığınız sesli asistana bugün hava nasıl olacak gibi bir soru sorarsanız bunu işler ve ilgili sonuca ulaşarak ona yanıt verebilir. Öte taraftan ona veritabanında yer almayan daha spesifik bir soru sorarsanız, muhtemelen bunu anlayamadığını belirtecektir. Buna yanıt veremez çünkü sorduğunuz soruyu anlamak yerine veritabanında arayıp, eşleşen bilgiyi size göstermekle yükümlüdür.

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