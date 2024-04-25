Yapışkan Tuşlar Nasıl Kapatılır? (Windows 7-10-11)

Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda ansızın devreye giren yapışkan tuşlardan kurtulmanın yolu nedir? Bu yazımızda işletim sisteminizin sürümüne uygun olarak yapışkan tuşları kapatmak için izlemeniz gereken adımları sırasıyla anlatıyoruz.

İşte, saniyeler içinde yapışkan tuşları kapatmak için yapmanız gerekenler!

Windows 7’de Yapışkan Tuşlar Nasıl Kapatılır?

Bilgisayarınızda ‘Denetim Masası’ bölümünü açın.

Erişim kolaylığı menüsüne girin.

Yönlendirmeleri izleyerek ‘Klavye kullanımını kolaylaştır’ seçeneğine tıklayın.

Karşınıza çıkan ekrandan ‘yapışkan tuşları aç’ seçeneğine dokunun.

Bu seçimi yaparak yapışkan tuşları kapatabilirsiniz.

Tekrar açmak için seçimi kaldırmanız yeterlidir.

Windows 10’da Yapışkan Tuşlar Nasıl Kapatılır?

Windows 10’da yapışkan tuşları kapatmak için klavye kısayollarından yararlanmayı deneyebilirsiniz.

Bu tuşlar açık haldeyken klavyenizdeki shift tuşuna beş kez üst üste bastığınızda özellik devre dışı bırakılır.

Aynı anda iki farklı tuşa basmak da yapışkan tuşların kapatılmasında kullanılan bir yöntemdir.

Bu kısayollar işinize yaramadıysa Windows tuşuna basarak Ayarlar menüsüne girin.

Erişim kolaylığı seçeneğinden ‘Klavye’ menüsünü bulup yapışkan tuşları kapalı olarak ayarlamanız yeterli olacaktır.

Windows 11’de Yapışkan Tuşlar Nasıl Kapatılır?

Windows 11 yapışkan tuşları kapatma işlemini diğer sürümlerde olduğu gibi bilgisayar ayarlarından yapabilirsiniz.

Bunun için öncelikle bilgisayarınızın başlat menüsünden ‘Ayarlar’ uygulamasını açın.

Dilerseniz klavyede başlat + I kısayolu ile bu menüye giriş yapabilirsiniz.

Ayarlar penceresinden ‘Erişilebilirlik’ sekmesine tıklayın.

Burada ‘Klavye’ seçeneğini bulun.

Açılan pencerede ‘yapışkan tuşlar’ seçeneğini göreceksiniz.

Seçimi aktif / pasif konuma getirerek yapışkan tuşları açıp kapatabilirsiniz.

Yapışkan Tuşlar Ne İşe Yarar?

Klavyede bir tuşa uzun süre basılı tutmanız gereken durumlarda kullanabileceğiniz bir özellik olarak tanımlanır. Bu özelliği açtığınızda klavye kısayolları etkinleştirilir. Böylece manuel olarak işlem yapmanıza gerek kalmaz ve eliniz yorulmadan yapmak istediğiniz işlemi özgürce halledebilirsiniz.

Üst üste klavyede shift’e basıldığında otomatik olarak aktifleşen bu tuşlar, özellikle oyun oynayanların sinir kat sayısını fazlasıyla arttıran bir detaydır. Oyun sırasında aniden aktif olan yapışkan tuşlardan kurtulmak için işletim sisteminize uygun olarak az önce bahsettiğimiz adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

Sizin de yapışkan tuşlarla başınız dertte mi? Yoksa bu tuşlardan yararlandığınız anlar oluyor mu? Deneyimlerinizi bizimle paylaşın!