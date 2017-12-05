Yeni HP Mürekkep Tank Sistemi ile Yüksek Kalite Uygun Fiyata

En iyi yazıcı markası denilince çoğumuzun aklına ilk olarak HP gelir. Hem ev hem de ofis kullanıcılarının ihtiyaçlarını düşünerek tasarladığı yazıcıları uygun fiyat etiketleriyle müşterilerine sunan HP, uygun fiyat politikasını yazıcı kartuşları için de uygulamaya devam ederek hem bizim hem de diğer tüm kullanıcıların beğenisini toplamayı başarıyor. Şu sıralar yeni bir yazıcı satın almayı düşünüyorsanız, çok düşük maliyet ile yüksek kaliteli baskıyı buluşturan HP DeskJet GT Serisi All-in-One yazıcılara mutlaka göz atmanızı öneririz.

En İyi Yazıcı Markası:

Yazıcılar, sadece ofis kullanıcılarının değil, ev kullanıcılarının da zaman zaman ihtiyaç duyduğu teknolojik ürünlerin başında geliyor. Her sene değiştirilmeyen diğer deyişle uzun yıllar kullanılan ender teknoloji ürünlerinden biri olduklarından, satın alma aşaması oldukça kritik. İster mağazadan satın almayı seçin, isterseniz de online olarak e-ticaret sitelerine göz atarak bir model belirleyin, karşınıza birçok seçenek çıkıyor. Lazer, mürekkep püskürtmeli, tanklı, nokta vuruşlu, 3D yazıcılar ve daha saymakla bitmeyecek kategoriye ayrılan yazıcılar arasında seçim yaparken son kullanıcı olarak ilk baktığımız şey marka ve fiyat oluyor.

Senelerdir piyasada söz sahibi olmasının yanında ürünlerini uygun fiyata sunması ve satış sonrası destek konusunda da iyi olması, o markayı tercih etmemizi sağlıyor. Seçtiğimiz yazıcının güvenilir bir markaya ait olması, yüksek kalite baskı sunması, kartuşlarının uygun fiyata bulunabilir veya doldurulabilir olması, hepsi bir arada yani hem yazıcı, hem tarayıcı, hem de bir fotokopi makinesi özelliklerini bir arada kullanıcılarına sunması ve fiyat etiketinin ateş pahası olmaması son kullanıcı olarak aradığımız kriterler arasında. Peki, piyasada; gerek online gerekse de mağazadan satın alınabilir en iyi ve uygun fiyatlı All-in-One yazıcı hangisi? En iyi yazıcı markası hangisi? HP.

Yeni HP DeskJet GT Serisi: Düşük Sayfa Başı Maliyet, Yüksek Kalite

Şu anda ufak bir araştırma yaparsanız karşınıza iki seçenek çıkacaktır: HP DeskJet GT 5810 AIO Yazıcı ve HP DeskJet GT 5820 AIO Yazıcı. Bunlar arasından WiFi Direct baskı ve çeşitli mobil cihazlardan baskı alma özelliklerine sahip olduğundan tercihim HP DeskJet GT 5820’den yana olurdu.

HP DeskJet GT Serisi AIO Yazıcılar: Dökülme Yapmayan Dolum Sistemi, Kolay Mobil Baskı

“Yeni HP DeskJet GT Serisi yazıcıların ne özelliği var?” diye soracak olursanız tek cümleyle sanırım en iyi şu şekilde özetleyebilirim: “Çok düşük maliyet ile yüksek kaliteli baskı”. Çok düşük sayfa başı maliyetle yüksek kaliteli baskı almayı sağlayan HP Mürekkep Tank Sistemi’ne sahip GT serisi yazıcılarla paranızın karşılığını sonuna kadar alıyorsunuz. 8000 sayfaya kadar renkli veya 5000 sayfaya kadar siyah baskı, kolayca erişebileceğiniz ve halıya veya masaya dökülme yapmayan dolum sistemiyle mürekkepleri ekleme, Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefon ve tabletinizden baskı alma, hepsinden önemlisi net, parlak, canlı görseller elde etme. Yüksek kaliteyi uygun fiyatla buluşturan HP DeskJet GT Serisi AIO yazıcıların özelliklerini de sizlerle paylaşmak isterim.

HP DeskJet GT Serisi AIO Yazıcılar HP DeskJet GT 5810 AIO Yazıcı Yüksek kapasiteli mürekkep tank sistemiyle üstün kalite ve çok düşük sayfa başı maliyet elde edin. HP DeskJet GT 5820 AIO Yazıcı Bu kablosuz, yüksek kapasiteli mürekkep tankı sistemi son derece uygun bir sayfa başı maliyet ve HP kalitesi sunar. Çok düşük sayfa başı maliyet Çok düşük sayfa başı maliyet Dökülme yapmayan dolum sistemi Dökülme yapmayan dolum sistemi Yüksek kapasiteli şeffaf mürekkep tankları Yüksek kapasiteli şeffaf mürekkep tankları Hızlı ve kolay kurulum Çeşitli mobil cihazlardan baskı alın Kopyalama ve tarama özellikleri Mobil cihazlardan kolay kurulum En fazla 8000 sayfa (renkli set) veya 5000 sayfa (siyah-beyaz) WiFi Direct baskı En fazla 8000 sayfa (renkli set) veya 5000 sayfa (siyah-beyaz)

Son olarak HP’nin DeskJet GT Serisi All-in-One yazıcılarla çalışmak üzere özel olarak tasarlandığını belirttiği HP mürekkeplerinin özelliklerinin de bahsetmek istiyorum. HP GT51 ve GT52 Orijinal Mürekkep Şişeleri, her seferinde olağanüstü baskılar sunmakla birlikte binlerce sayfa baskı almanızı (mürekkep seviyelerini kolayca görebiliyorsunuz), dökülme yapmayan dolum sistemi sayesinde de mürekkep dolumunu temiz ve kolay şekilde tamamlamanızı sağlıyor.

Tüm bu bilgiler ışığında siz yeni bir yazıcı alacak olsanız hangi markayı tercih ederdiniz?