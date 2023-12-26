Yılbaşı Gecesi Korku Filmi İzlemek İsteyenlere: Yeni Yıl Temalı Korku Filmi Önerileri

Yeni yıl filmleri denildiğinde aklınıza ilk gelen şey içinizi ısıtıp huzur veren filmler mi oluyor? Oysa ki korku ve gerilim dolu Noel filmleri ile yılbaşı ambiyansına biraz heyecan katmak da oldukça zevkli gibi görünüyor.

Yeni yıl konseptine uygun, bol aksiyonlu korku filmlerini sizin için sıralıyoruz. İşte, Noel ve yılbaşı temalı, en sevilen korku filmleri!

Yeni Yıl Temalı En İyi 9 Korku Filmi

Silent Night

The Lodge

Black Christmas

Anna and the Apocalypse

Krampus

Gremlins

A l’interieur

Dead End

Rare Exports: A Christmas Tale

1. Silent Night

IMDb Puanı: 5.7

Oyuncuları: Keira Knightley, Roman Griffin Davis, Matthew Goode

Simon ve Nell çifti çocukları Art ile birlikte evlerinde verecekleri bir Noel daveti için hazırlık yapıyor. Arkadaşları ve ailelerinin katılacağı bu etkinlik ile ilgili her şey yolunda gitse de sorun şu ki bu buluşma katılan herkesin kaderinin son bulduğu yer haline geliyor.

2. Mürit - The Lodge

IMDb Puanı: 6.0

Oyuncuları: Riley Keough, Jaeden Martell, Lia McHugh

Genç bir kadın olan Grace, Richard isimli iki çocuk babası bir adamla evlilik yolunda ilerliyor. Richard ise ömrünün ikinci baharını yaşadığı Grace ile çocuklarının kaynaşması için bir Noel tatili planlıyor.

Bu tatil için şehirden uzak bir yer seçiyor. Grace, çocuklara kendini sevdirmek için çeşitli yollar deniyor ancak çocuklar bu fikre hiç de sıcak bakmıyor. Üvey anne fikrine karşı olan çocuklar Grace’in geçmişiyle ilgili sırlara ulaşıyor.

Genç kadın ise tatil için gittiği bu dağ evinde başına gelen doğa üstü olaylar nedeniyle geçmişteki en büyük travmaları ile yüzleşmek durumunda kalıyor.

3. Black Christmas

IMDb: 3.5 ( 1974) – 4.7 (2006) – 3.5 (2019)

Oyuncuları: Imogen Poots, Lily Donoghue, Aleyse Shannon (2019)

Tüyler ürperten bir korku filmi olarak tanımlayabileceğimiz bu yapım ilk olarak 1974 yılında çekilmiş. Sonrasında 2006 ve 2019 yıllarında tekrar vizyona giren film kült korku filmleri listesinin başını çekiyor.

Çocukken annesinin kendisini çatı katına hapsettiği Bill, sevgisiz ve zor bir çocukluk geçirmiş. Bu ortamdan kaçmak için cinayet işleyip yaşamakta olduğu kasabayı terk ediyor. Bu olayın üstünden uzun yıllar geçiyor ve Bill kasabasına tekrar gidip eskiden yaşadıkları evin bir kız yurduna dönüştürüldüğünü görüyor.

Tıpkı çocukluğundaki gibi çatı katına saklanan Bill bu yurtta kalan kızların başına adeta bela oluyor. Önce onları telefon ile rahatsız edip ardından kızların tatillerini mahvedecek olaylar silsilesini başlatıyor.

4. Anna and the Apocalypse

IMDb Puanı: 6.1

Oyuncuları: Malcolm Cumming, Sarah Swire, Ella Hunt

Anna isimli genç kız kasaba hayatından oldukça sıkılmıştır. Bir an önce lisenin bitmesini beklediği dönemde sıradan bir günün sonunda uyuyakalır. Sabah uyandığında ise dünyanın sonu olduğunu anlar.

Anna’nın yaşadığı Little Haven’ı Zombi kıyameti vurmuştur. Anna ve lise arkadaşları ise bu zombie ordusuna karşı mücadele etmek durumundadır.

Filmin yılbaşı ile ilişkisine gelecek olursak burada zombieye dönüşmüş Noel baba, kardan adam, elf figürleri Anna’nın karşısına çıkar. Ayrıca yılbaşı alışverişi için kasabaya gelen müşteriler de artık düşman zombielere dönüşmüştür.

5. Krampus

IMDb Puanı: 6.2

Oyuncuları: Adam Scott, David Koechner ve Toni Collete

Yine kasabada geçen bir yılbaşı korku filmi daha: ‘Krampus’. Bu filmde Max ve ailesi hep birlikte sakin bir yılbaşı gecesi geçirmenin hayalini kuruyor. Maalesef bu hayalleri adeta bir kabusa dönüşüyor.

Çünkü evlerindeki insan yiyen oyuncak ayılar ve çok daha fazlası bekliyor. Kurmalı oyuncakların dönüştüğü kötü karakterler ve dünyayı ele geçirmek isteyen şeytanla savaşmak zorunda kalan ailenin yılbaşı gecesi bu film ile korku-komedi türünde beyazperdeye yansıyor.

6. Gremlins

IMDb Puanı: 7.3

Oyuncuları: Zach Galligan, Hoyt Axton, Phoebe Cates

Korku - komedi türündeki yılbaşı filmlerinden olan Gremlins 1984 yılında gösgterime girdi. Amerikan yapımı filmde Randall Peltzer isimli beceriksiz bir mucitin hikayesi konu alınıyor.

Çocuğuna yılbaşı hediyesi olarak aldığı yaratığın bakımıyla ilgili önemli noktaları gözden kaçırınca Gizmo isimli bu sevimli yaratık etrafına korku salan bir canavara dönüşüyor.

7. İçerde - A l’interieur

IMDb Puanı: 6.8

Oyuncuları: Beatrice Dalle, Alysson Paradis, Nathalie Roussel

Hamileyken yaşadığı trafik kazası sonucunda eşini kaybeden Sarah isimli genç kadın kocasının yasını tutmaktadır. Noel arifesini tek başına geçiren Sarah, tam doğuma gitmek için yola çıkacağı sırada aniden kapı çalar.

Kapıyı açtığında karşısında duran kadın tuhaf bir biçimde kendisini tanıyordur ve zorla içeri girer. Sarah’ın bütün huzurunu bir anda kaçıran bu kadının yaşattığı korku dolu anlar filmi izleyenleri kuşatır.

8. Dead End

IMDb Puanı: 6.5

Oyuncuları: Ray Wise, Mick Cain, Lin Shaye

Frank Harrington isimli bir adam her yıl başı olduğu gibi bu sene de çocuklarını ve eşini alıp kayınvalidesinin evinin yolunu tutar. Araba ile çıktıları bu yolculukta önceki senelerde gittiği yol yerine kestirme bir yolu denemeye karar verir.

Ormanın içinden geçerken tüyler ürpertici beyaz elbiseli bir kadın ve ardı arkası kesilmeyen trafik tabelaları ile kendilerini zorlu bir yolculuğun içinde bulurlar.

Bir yandan yaşadıkları zorluklar bir yandan aile içi gerilim filmin ana teması haline gelir. Sürpriz sonuyla da seyircisini şaşırtan bir yapım olarak değerlendirilir.

9. Rare Exports: A Christmas Tale

IMDb Puanı: 6.6

Oyuncuları: Onni Tommila, Jorma Tommila, Per Christian Ellefsen, Tommi Korpela, Rauno Juvonen, Peeter Jakobi, Risto Salmi, Jens Sivertsen

Kuzey Finlandiya’da tam Noel arifesinde yapılan arkeolojik bir kazıda Noel Baba’nın kendisi bulunuyor. Yalnız bulunan kişi, hepimizin bildiği gibi bir Noel Baba değil.

Kendisinin ortaya çıkmasının ardından olayın yaşandığı kasabadaki çocuklar birer birer kaybolmaya başlıyor. Aslında Noel Baba sandığımız gibi iyi biri değil mi? Gizli yüzünde neler var? Diye düşündüren, hem komik hem de korku ve aksiyon dolu bir film.