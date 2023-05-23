YouTube’u sadece video izlemek için değil video yüklemek için de kullanıyorsanız HDR özelliğinden yararlanarak videolarınızı daha etkileyici hale getirebilirsiniz. Yüksek renk ve kontrast aralığı sayesinde gerçekçi görüntüler elde etmenize yardımcı olan HDR teknolojisinden yararlanarak kaliteli içerikler üretebilirsiniz.

HDR içerikli videolarınızı YouTube’a yüklemek istiyorsanız bunun için izlemeniz gereken başlıca adımları bilmeniz gerekiyor. Kolaylıkla gerçekleştirebileceğiniz YouTube HDR video ekleme işleminin hemen ardından izleyicilerinize kaliteli bir video deneyimi yaşatabilirsiniz.

Peki, YouTube HDR video ekleme işlemi nasıl yapılır? HDR içerikli videolarınızı YouTube’a yüklerken izlemeniz gereken adımlar neler? İşte, bu soruların ve daha fazlasının cevabını sizin için bir araya getirdik!

YouTube HDR Video Ekleme Nasıl Yapılır?

YouTube’a giriş yapın.

Sağ üst köşede yer alan profil simgesine tıklayın.

Açılan menüde bulunan ‘Stüdyo’ seçeneğini seçin.

Video Yöneticisi kısmına geldiğinizde Video Yükle butonuna basın.

HDR destekli videoyu seçip sisteme yükleyin.

Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra Video Ayrıntıları bölümüne gidin.

Bu bölümde yer alan Gelişmiş Ayarlar butonunu tıklayın.

Videonun HDR içerik olduğunu belirt seçeneğini seçin.

Video hakkındaki gerekli detayları girdikten sonra ‘Yayınla ‘butonuna basarak HDR videonuzu YouTube’a ekleyebilirsiniz.

Bu adımları izlediğinizde YouTube’a yüklediğiniz HDR video, HDR destekleyen cihazları kullanarak videonuza erişen izleyicilerin canlı ve gerçekçi bir deneyimle HDR videonuzu izlemesini sağlayabilirsiniz.

YouTube’a HDR Video Yüklemenin Avantajları Neler?

HDR videolar, geleneksel video türlerinden ayrılan yenilikçi özelliklere sahip olduğu için daha fazla dikkat çekiyor. Kontrast aralığının geniş olması daha doygun renk seçenekleri sunarken, HDR içerikli videolarda renk derinliğinin artması da daha fazla renk seçeneğinin görüntülenmesine imkân tanıyor.

Normal videolarda karanlık ve aşırı parlak görüntülerdeki detaylar görüntülenemezken, HDR içerikli videolarda bu görüntülerde de detayları görmek mümkün oluyor. Dolayısıyla daha gerçekçi ve canlı görüntüler elde etmenizi sağlayan HDR teknolojisi YouTube videolarınızın da daha etkileyici hale gelmesini sağlıyor.

YouTube’da özellikle HDR destekli videoları izlemek isteyen bir kitle mevcut. Bunun yanında HDR içerikli videolar yüklediğinizde, HDR destekli cihazlardan videolarınızı izleyecek olan kullanıcıların ilgisini çekmeniz kolaylaşıyor.

Düşük çözünürlüklü ve bulanık videolar YouTube üyelerinin gözünde sıkıcı ve amatör bir imaj oluştururken HDR içerikli videolar daha profesyonel ve güvenilir bir intiba uyandırmanıza yardımcı oluyor.

Daha geniş bir renk gamı ve yüksek kontrast ayarlarıyla oynatılabilen videolarınızı izlemek için sizi takip eden kişilerin de kendi cihazlarında HDR video izleme özelliğini aktifleştirmesi gerekiyor. Dilerseniz HDR içerikli video ekledikten sonra izleyicilerin bu ayarı açması için küçük bir hatırlatma yapabilir, HDR video özelliğini nasıl aktif hale getirecekleri konusunda onları yönlendirebilirsiniz.

YouTube’da HDR Video İzleme Özelliği Nasıl Aktifleştirilir?

YouTube uygulamasına kendi hesabınızdan giriş yapın.

Sağ üst köşedeki profil resminize veya profil simgesine tıklayın.

Karşınıza çıkan menüden ‘Ayarlar’ bölümüne gidin.

Genel sekmesine geldiğinizde ‘Video Kalitesi Tercihleri’ başlığını göreceksiniz.

Bu başlığın altında yer alan ‘HDR içeriklerini oynat’ seçeneğini seçili hale getirin.

Bu işlemlerin ardından uygun cihazları kullanarak YouTube’dan HDR destekli videoları açtığınızda bu videoları HDR kalitesiyle izleyebilirsiniz.

YouTube’da video izlerken sahneler arasında daha yumuşak geçişlerin olması ve gölgeler ile aydınlıklar arasında detayların görülebilmesi gibi birçok özellik siz farkında olmasanız da seyir keyfinizi büyük ölçüde etkiliyor. YouTube’da içerik üreten kişilerin de bu durumu göz önünde bulundurarak HDR içerikli videoları sisteme yüklemesi, kanalları için çeşitli avantajlar oluşturuyor.

Siz de YouTube’a HDR içerikli videolar yüklemek istiyorsanız yukarıda belirttiğimiz adımları izleyerek bu işlemi kolayca tamamlayabilirsiniz.