2020’nin En Popüler Video Paylaşım Platformları

Video içerik artık en popüler içerik türlerinin arasında yer almaktadır. Video içeriklerin popülaritesinin farkında olan markalar ve kullanıcılar ise popüler video paylaşım sitelerinde öne çıkmak için video üretme çalışmalarına devam etmektedir.

2020 Yılının En Popüler Video Paylaşım Platformları

İnternet kullanıcıların günde en az 20 dakika video izlediği bu dönemde, bütün markaların pazarlama stratejilerinde video içeriklere de yer vermesi artık bir zorunluluk hâline gelmiştir. Siz de video içerik üretme konusunda kararlı olduğunuzu düşünüyorsanız sizin için hazırladığımız en popüler video paylaşım platformlarını inceleyebilirsiniz. İşte 2020 yılının en popüler video paylaşım platformları!

Google tarafından 2006 yılında satın alınan YouTube, kullanıcılara alakalı içerik önerme ve platformunda barındırılan videoları izlettirme konusunda oldukça başarılıdır. YouTube, içerik oluşturucularına reklamlar vasıtası ile para kazanma imkânı da veriyor.

YouTube kanalından para kazanmak için ilk olarak kanalı Google AdSense’ın reklam kriterlerine uyumlu olacak şekilde düzenlemek gerekiyor. Kanal, Google AdSense’ın reklam kriterlerine uygun bir biçimde düzenlendiğinde başvuruda bulunmak gerekiyor. Ayrıca YouTube’un geçtiğimiz yıllarda aldığı bir kararla kanaldan para kazanmak için kanalın en az 1000 aboneye sahip olması zorunlu tutulmuştur.

YouTube’da hesabınızı doğrulamadan önce maksimum 15 dakikalık ve 20 GB boyutunda videolar yükleyebilirken, hesabınızı doğruladıktan sonra maksimum 12 saat ve 128 GB boyutunda videolar yükleyebilirsiniz. MOV, MPEG4, MP4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP, WebM, DNxHR, ProRes, CineForm, HEVC (h265) dosya türleri, YouTube’un desteklediği dosya türleridir.

YouTube, dünya çapında en popüler video paylaşım sitesi olsa da Vimeo gibi ona hâlâ rakip olabilecek siteler mevcuttur. Vimeo, YouTube’dan farklı olarak videoların başında ya da ortasında reklam çıkarmaz. İçerik oluşturucuları HD videolar yükleyebilir. Ücretsiz sürümde maksimum haftalık 500 MB yükleme sınırı vardır. Vimeo, video içerik üreticileri için pek iyi bir seçim olmayabilir çünkü ücretsiz plan oldukça sınırlayıcıdır.

Videoları birden fazla video paylaşım sitesine yüklemek harika bir tanıtım yöntemidir. İzleyicilere en az müdahalede bulunan Vimeo’ya kaliteli videolar yüklemek, markanıza olan ilginin artmasına yardımcı olabilir.

TikTok, YouTube ve Vimeo’nun aksine çok kısa videolar içeren bir video paylaşım platformudur. Bu video paylaşım platformuna oyun, spor, komedi ve daha birçok kategoride videolar yükleyebilirsiniz.

TikTok’un öne çıkan özelliklerinden biri, video üretme işlemine sürekli olarak devam eden bir topluluğunun olmasıdır. TikTok’un bu kitlesi her geçen gün büyümektedir. TikTok, kullanıcıların ücretsiz olarak dinleyebilecekleri sayısız müziğe ve sese sahiptir. Videolarınıza verebileceğiniz sayısız efekt vardır.

Twitch, oyun odaklı canlı yayınlar için oluşturulan bir platformdur. Kullanıcılar, Twitch‘in premium planında videoları reklamsız olarak görüntüleyebilir. Twitch’de büyük turnuvaları izleyebilir, oyun eşliğinde yapılan sohbetlere katılabilir ve platformun kullanıcılarının oynadığı oyunları izleyebilir ya da oyuncuların oynadığı oyunları inceleyerek yeni oyunlar keşfedebilirsiniz.

DailyMotion, başka bir popüler video paylaşım platformudur. DailyMotion, kullanıcıların video görüntülemesine, yüklemesine ve paylaşmasına imkân tanımaktadır. Kullanıcılar, maksimum 60 dakika uzunlukta ve maksimum 2 GB dosya boyutunda videolar yükleyebilir. DailyMotion, “.3gp, .avi, .divx, m4v, .mkv, .mov, .mp4, .mpeg, .mpg ,. ogg, .wmv” dosya türlerini desteklemektedir.