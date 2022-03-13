DaVinci Resolve 16, video kurgu işiyle uğraşanlar için profesyonel ve ücretsiz video düzenleme (editleme) programı.

Volkan Yılmaz - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

DaVinci Resolve, video kurgu için ücretsiz profesyonel program arayan kullanıcılara hitap ediyor. Profesyonel kullanıma yönelik video düzenleme (editleme) programları arasında olan Blackmagic Design DaVinci Resolve, Windows PC, Mac ve Linux platformlarında kullanılabiliyor. Programın son sürümünü (DaVinci Resolve 16) yukarıdaki DaVinci Resolve İndir butonuna tıklayarak indirebilirsiniz.

Kullanıcılar bu uygulama sayesinde kolayca videoları kurgulayabilecek, görsel efektler ile videoları daha eğlenceli bir hale getirebilecekler. Tamamen ücretsiz olarak yayınlanan uygulama, hareketli grafikler oluşturmak için de pek çok özellik sunuyor. Yenilikçi araçlar ile geniş kitlelere ulaşan uygulama, çeşitli ses efektlerine de sahip.

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DaVinci Resolve, kurgulama, görsel efekt, hareketli grafikler, renk düzeltme ve ses post prodüksiyon için yenilikçi araçları tek bir yerde sunan benzersiz bir program. Tek tıkla kurgu, renk, efekt ve ses sayfaları arasında geçiş yapmanızı sağlayan kolay kullanımlı arayüze sahip olan program, çok kullanıcılı ortak çalışma için tasarlanmış; kurgucular, asistanlar, renk uzmanları, VFX görsel efekt sanatçıları ve ses tasarımcılarının hepsi aynı anda aynı proje üzerinde canlı çalışabiliyor.

Hollywood sinema filmlerinin, televizyon programlarının ve reklamlarının bitirilmesinde diğer yazılımlardan çok daha fazla kullanılan DaVinci Resolve, tüm temel dosya formatları, medya türleri ve post prodüksiyon programlarıyla çalışmak üzere tasarlanmış. Projelerinizi DaVinci Resolve, Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro arasında kullanmak için XML, EDLs veya AAF kullanabilirsiniz. Fusion ile derin entegrasyon VFX çalışmaları için görüntülerinizi göndermenizi kolaylaştırır veya After Effects gibi programlar arasında projelerinizin gidiş gelişini sağlamanızı mümkün kılar. Ses çalışmalarınız için projelerinizi DaVinci Resolve ve ProTools arasında kolaylıkla taşıyabilirsiniz.

DaVinci Resolve 16, kısa süre içinde tamamlanması gereken işlerde ve hızlı çalışması gereken kurgucular için özellikle tasarlanmış yeni bir hızlı kurgu sayfası içerir. Yeni DaVinci Neural Engine, yüz tanıma, hız çarpıtma gibi nice yeni etkili özellikleri etkinleştirmek üzere otomatik öğrenmeyi kullanır. Düzeltme klipleri, efektleri ve derecelendirmeleri alttaki zaman çizelgesinde bulunan klipleri uygulamak için kullanmanızı sağlar ve uygulamanın herhangi bir yerinden projenizi YouTube ve diğer platformlara yüklemeniz için hızlı dışa aktarma aracı sunar. Yeni GPU hızlandırılmış skoplar, daha önce hiç olmadığı kadar çok teknik izleme seçeneği sunar. Bunlara ek olarak, Fusion önemli ölçüde hızlandırılmış ve Fairlight sayfasına üç boyutlu ses eklenmiştir. Kısacası, DaVinci Resolve 16, kullanıcıların istediği yüzlerce özelliği içeren büyük bir sürümdür.