Adobe Premiere Rush
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 3,420
- Üretici Adobe
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Adobe Premiere Rush, mobil ve masaüstü için hepsi bir arada video düzenleme programıdır.
Adobe Premiere Rush, mobil (Android, iOS cihazlar) ve masaüstünde (Windows, Mac bilgisayarlar) kullanılabilen video düzenleme programı. Hareket halinde içerik oluşturmaya yönelik hepsi bir arada video düzenleme uygulaması ile ister telefonunuzda ister bilgisayarınızda istediğiniz yerden yüksek kaliteli videolar çekebilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz.
Adobe Premiere Rush İndir
Premiere Rush, videolarınızın başkalarından farklı olmasını sağlayacak yaratıcı esnekliğe sahiptir. Ses, hareketli grafikler ve daha fazlası için basit araçlar sayesinde istediğiniz videoları hiç olmadığı kadar kolay oluşturabilirsiniz. Geçiş eklemek için sadece tıklayın ve sürükleyin. Çok çeşitli yerleşik şablonlarla şık başlıklar ekleyin ve düzenleyin. Hızlı ayar ve elle renk düzeltme ile videolarınızı iyileştirin. Kullanıcı dostu arayüzdeki profesyonel hız kontrolleriyle hızı kolayca ayarlayın. Ses kısma ve kolay seslendirme ile sesi içe aktarın ve ayarlayın. Doğru en boy oranında istediğiniz sosyal medya kanalına aktarın.
Premiere Rush, iPhone, Android ve masaüstünde çalışır ve projeleriniz otomatik olarak bulutla eşitlenir. Uygulamayı her açışınızda, hangi cihazı kullanıyor olursanız olun en son düzenlemeleriniz karşınıza çıkar.
- Nerede olursanız olun videolarınızı düzenleyin. Kolayca! İhtiyacınız olan tüm araçlara kolayca erişebileceğiniz bir mobil video düzenleme uygulaması. Dilediğiniz yerde herhangi bir cihazda sorunsuz bir şekilde düzenlemeler yapın.
- Tüm araçlara mobil cihazınızdan erişmenizi sağlayan bir düzenleme uygulaması mı arıyorsunuz? Süper sezgisel arayüz, başlıklar ve hareketli grafikler eklemeyi ve renk, ses ve daha fazlasını ayarlamayı kolaylaştırır.
- iPhone, iPad veya Android videolarını düzenlemek için hiç bu kadar senkronize olmamıştı. Projelerinizi mobil cihazlarda cilalayın, masaüstünde kaldığınız yerden devam edin ve her yerden paylaşın. Hepsi bulutla bağlantılı.
- Premiere Rush’a dahil olan 100GB bulut depolama alanıyla gittiğiniz her yerde projelerinizi parmaklarınızın ucunda tutabilirsiniz.
- Daha profesyonel bir görünüme ihtiyacınız olursa projenizi Premiere Pro’ya geçirmeniz yeterlidir. İçe aktarma kolaydır ve düzenlemeleriniz senkronize edilir.
Adobe Premiere Rush
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 6,279
- DOSYA BOYUTU 147 MB
- Üretici Adobe
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Adobe Premiere Rush APK, telefonunuzda kullanabileceğiniz en iyi video düzenleme uygulamalarından biridir.
Adobe Premiere Rush APK, profesyonel video düzenleme uygulaması arayan Android telefon kullanıcılarına önereceğim uygulamaların başında geliyor. Basit düzenleme araçlarıyla profesyonel kalitede videolar elde edebileceğiniz harika bir uygulama.
Telefonunuzla çektiğiniz videoları profesyonel bir şekilde işleyebileceğiniz, masaüstünden neredeyse farksız bir uygulama yok. Adobe, Android tarafındaki bu açığı kapatan bir video edit uygulaması ile karşımızda.
Adobe Premiere Rush APK İndir
Özellikle YouTube içerik üreticilerinin hayatını kolaylaştıracağını düşündüğüm Adobe Premiere Rush, çapraz platform desteğiyle telefon, tablet ve masaüstü PC arasında videolarınızı aktarıp düzenlemenize izin veriyor.
Adobe hesabınızla giriş yaptıktan sonra istediğiniz cihazdan videolarınıza ulaşabiliyorsunuz. Tabii ki; sadece telefonda kullanma şansınız da var.
Adobe Premiere Rush Uygulması Özellikleri
- Profesyonel Kaliteli Video: Dahili kamera işlevi, uygulama içerisinden pro kalitede videolar çekip anında düzenlemenize izin verir.
- Kolay Düzenleme: Ses ve görselleri sürükleyip bırakarak videoyu düzenleyin. Sezgisel araçlar, klipleri kırpmanıza, sesi ayarlamanıza, rengi iyileştirmenize ve video efektleri, başlıklar, geçişler, seslendirmeler ve fazlasını eklemenize izin verir.
- Çok Parçalı Zaman Çizelgesi: 4 video ve 3 ses parçasını kullanarak yaratıcı videolar ortaya çıkarın.
- Başlıkları Özelleştirme: Yerleşik şablonlara erişin (bazıları animasyonlu) ve renk, boyut, yazı tipi ve daha fazlasını değiştirerek benzersiz yapın. Adobe Stock’ta 100’den fazla ücretsiz hareketli grafik şablonuna göz atın.
- Harika Ses: Müzik ekleyin, seslendirme kaydedin ve Adobe Sensei yapay zekası tarafından desteklenen gelişmiş araçları kullanarak sesi dengeleyin, gürültüyü azaltın, arka plan seslerini otomatik olarak kısın.
- Paylaşın: Videolarınızı farklı paylaşım kanalları için kolayca dikey, yatay veya kare olarak yeniden boyutlandırın. Küçük resim ekleyin, paylaşım zamanını ayarlayın ve Instagram, Facebook ve YouTube’da yayınlayın.
- Bulutla Senkronizasyon: Son video düzenlemeleriniz her zaman elinizin altındadır. Nerede olduğunuz veya hangi cihazı kullandığınızın bir önemi yok.
- Çalışmanızı Aktarın: Videonuzda daha detaylı mı çalışmak istiyorsunuz? Rush projelerinizi Adobe Premiere Pro’da açıp detaylara girin.
Adobe Premiere Rush
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,300
- DOSYA BOYUTU 486 MB
- Üretici Adobe
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Adobe Premiere Rush, içerik üreticileri için profesyonel ve ücretsiz video düzenleme uygulamasıdır.
Adobe Premiere Rush, gelişmiş özelliklere sahip olan bir video düzenleme programıdır. Adobe’nin profesyonel yazılımlarının (Premiere Pro, AfterEffects, Audition) temel özelliklerini birleştiren video düzenleme uygulaması Premiere Rush, mobil ve masaüstü ile senkronize çalışıyor.
Daha çok internet fenomenlerine ve video edit işi yapan kullanıcılara göre olan bu uygulama, diğer basit video düzenleme uygulamalarına kıyasla daha kapsamlıdır.
Adobe Premiere Rush uygulamasının öne çıkan özellikleri şu şekildedir:
- Pro kalitede videolar: Dahili kamera uygulamasıyla profesyonel kalitede videolar çekin ve hemen düzenlemeye başlayın.
- Kolay düzenleme: Video, ses, grafik ve fotoğrafları sürükle bırak yaparak düzenleyin. Sezgisel araçlarla sesi ayarlayın, rengi iyileştirin, başlık, geçiş, ses ve daha fazlasını ekleyin.
- Multitrack zaman çizelgesi: Dört video ve üç ses parçasıyla yaratıcılığınızı ortaya çıkarın.
- Başlıkları özelleştirin: Yerleşik şablonlara (bazıları animasyonlu) erişin ve bunları benzersiz kılmak için rengi, boyutu, yazı tipini değiştirin. Adobe Stock’da yüzlerce ücretsiz şablona göz atın.
- Harika ses: Adobe Sensei yapay zekası tarafından desteklenen gelişmiş araçları kullanarak müzik ekleyin, ses kaydedin, ses dengesini ayarlayın, gürültüyü azaltın.
- Buluta otomatik senkronizasyon: Son düzenlemeleriniz her zaman elinizin altında. Hangi cihazı kullanıyor olursanız olun (iPad, iPhone veya masaüstü) en son düzenlemelerinize kolayca ulaşın.
Video içerik üreticisi olarak hem profesyonel hem kolay kullanımlı hem de ücretsiz bir video düzenleme uygulaması arıyorsanız, kesinlikle bu uygulamayı kullanmalısınız.
Adobe Premiere Rush İndir
Video düzenleme programı Adobe Premier, hareketli grafik ve görsel efekt oluşturma programı AfterEffects, ses düzenleme yazılımı Audition’ın özelliklerini alan Adobe Premiere Rush, video içerik üreticileri için geliştirilmiş.
Video çekme, düzenleme ve paylaşma hepsi için tek bir uygulama… iOS işletim sistemli iPhone/iPad cihazınıza ücretsiz indirip Adobe hesabınıza giriş yaparak kullanmaya başlıyorsunuz. Uygulama üzerinde hazırladığınız video cihazlarınız arasında otomatik olarak senkronize oluyor.