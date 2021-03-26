Adobe Premiere Rush, mobil ve masaüstü için hepsi bir arada video düzenleme programıdır.

Erkan Calp - 7 AY ÖNCE GÜNCELLENDİ

Adobe Premiere Rush, mobil (Android, iOS cihazlar) ve masaüstünde (Windows, Mac bilgisayarlar) kullanılabilen video düzenleme programı. Hareket halinde içerik oluşturmaya yönelik hepsi bir arada video düzenleme uygulaması ile ister telefonunuzda ister bilgisayarınızda istediğiniz yerden yüksek kaliteli videolar çekebilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

Adobe Premiere Rush İndir

Premiere Rush, videolarınızın başkalarından farklı olmasını sağlayacak yaratıcı esnekliğe sahiptir. Ses, hareketli grafikler ve daha fazlası için basit araçlar sayesinde istediğiniz videoları hiç olmadığı kadar kolay oluşturabilirsiniz. Geçiş eklemek için sadece tıklayın ve sürükleyin. Çok çeşitli yerleşik şablonlarla şık başlıklar ekleyin ve düzenleyin. Hızlı ayar ve elle renk düzeltme ile videolarınızı iyileştirin. Kullanıcı dostu arayüzdeki profesyonel hız kontrolleriyle hızı kolayca ayarlayın. Ses kısma ve kolay seslendirme ile sesi içe aktarın ve ayarlayın. Doğru en boy oranında istediğiniz sosyal medya kanalına aktarın.

Premiere Rush, iPhone, Android ve masaüstünde çalışır ve projeleriniz otomatik olarak bulutla eşitlenir. Uygulamayı her açışınızda, hangi cihazı kullanıyor olursanız olun en son düzenlemeleriniz karşınıza çıkar.