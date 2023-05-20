YouTube'dan Ses Gelmiyor, Çözümü Nedir?

YouTube videolarından ses gelmiyor mu? Popüler video paylaşım hizmetinin kullanım deneyimini ciddi ölçüde olumsuz yönde etkileyen can sıkıcı problem için uygulanabilecek çeşitli yöntemler bulunuyor. Hazırladığımız rehberde sorunun düzelmesine yardım edebilecek yolları açıkladık.

Bilimden teknolojiye yemeklerden vloglara kadar çeşitli türlerde çok fazla sayıda videonun yer aldığı popüler hizmette bazı kullanıcılar ses sorunu yaşayabiliyor. Eğer siz de böyle bir problemle karşılaştıysanız ilk olarak diğer videolarda da aynı sorunun yaşanıp yaşanmadığını kontrol edin.

Eğer platformdaki tüm videolarda ses problemi yaşanıyorsa rehberimizde yer alan yöntemleri uygulayabilirsiniz. Peki, YouTube videolarından ses gelmeme sorunu için hangi çözüm yöntemlerini denemek gerekiyor?

YouTube Ses Gelmiyor, Çözüm Yöntemleri Neler?

Ses düzeyini kontrol edin.

Sekmenin sessize alınmadığından emin olun.

Kulaklığın takılı olup olmadığını kontrol edin.

YouTube videosunu farklı tarayıcıda açın.

Gizli mod özelliğini kullanın.

Ses sürücülerini güncelleyin.

Uygulamanın önbelleğini temizleyin.

Uygulamayı silip yeniden yükleyin.

Ses Düzeyini Kontrol Edin

YouTube videolarından ses çıkmıyor sorununu bilgisayarda yaşıyorsanız görev çubuğunun sağ alt köşesinde yer alan hoparlör simgesinin üzerine tıklayın ve "ses düzeyi karıştırıcısını aç" seçeneğini seçin. Hem genel ses seviyesini hem de tarayıcı ses düzeyini kontrol edin.

Söz konusu problemi telefonda veya tablette yaşıyorsanız mobil cihazın ayarlar sayfasından ses bölümünü görüntüleyin ve ses düzeyine göz atın.

Sekmenin Sessize Alınmadığından Emin Olun

Web tarayıcısında YouTube'un açık olduğu sekmenin sesini yanlışlıkla kapatmış olabilirsiniz. Bu nedenle sekmenin üzerine sağ tıklayıp sessize alınıp alınmadığını kontrol edin. Eğer sessize alınmışsa pencereden "Sitenin sesini aç" seçeneğine tıklayın.

Kulaklığın Takılı Olup Olmadığını Kontrol Edin

Eğer bilgisayara ya da mobil cihaza kulaklık takılıysa hoparlörden ses gelmez. Dolayısıyla cihazınızda veya PC'nizde kulaklığın takılı olup olmadığını kontrol edin. Eğer kablosuz kulaklık kullanıyorsanız Bluetooth bağlantısını kesin.

Youtube Videosunu Farklı Tarayıcıda Açın

Kullandığınız web tarayıcısında bir sorun olabilir. Bu sebepten ötürü YouTube'u farklı bir tarayıcı üzerinden ziyaret edin ve herhangi bir video açarak problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Gizli Mod Özelliğini Kullanın

YouTube ses gelmeme sorununu mobil cihazda yaşıyorsanız uygulamanın Gizli Mod özelliğini aktif hâle getirmeyi deneyin. Bunun için öncelikle YouTube uygulamasını açın ve ardından profil simgesinin üzerine dokunun. Açılan pencereden "Gizli modu aç" seçeneğini seçin.

Ses Sürücülerini Güncelleyin

Bilgisayarınızda yer alan ses sürücülerini güncellemek için ilk olarak Başlat menüsüne sağ tıklayın ve "Aygıt Yöneticisi" aracını açın. Aygıt Yöneticisi penceresinde yer alan ses sürücülerine sağ tıklayıp "Sürücüyü güncelleştir" seçeneğini seçin ve ekranda yer alan talimatları uygulayın.

Eğer söz konusu adımlar ile uğraşmak istemiyorsanız driver güncelleme programları kullanabilirsiniz. Bu yazılımlar, güncel olmayan sürücüleri tespit eder ve günceller. Böylelikle zamandan da tasarruf edebilirsiniz.

Uygulamanın Önbelleğini Temizleyin

Ayarlar menüsünü açın.

Uygulamalar kategorisine girin.

Youtube'u seçin.

Depolama bölümünü görüntüleyin.

"Önbelleği Sil" butonuna basın.

Uygulamayı Silip Yeniden Yükleyin

Mobil cihazınızda yüklü olan YouTube uygulamasındaki videolardan ses gelmiyorsa uygulamayı silip yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz.

Bu yazıda YouTube ses gelmiyor, çözüm yolları neler sorusunu yanıtladık. Eğer söz konusu problemi farklı yöntem ile çözdüyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.