Zoom Nedir? Nasıl Kullanılır?

Son dönemlerde maruz kaldığımız pandemi sebebi ile uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ve görüntülü görüşme terimleri oldukça popüler hale geldi ve bu noktada en bilindik servislerden birisi de Zoom olarak öne çıkıyor. Bu yazımızda Zoom Nasıl Kullanılır? sorusuna daha yakından göz atacağız.

Bu makale Zoom'u hızlı bir şekilde ve tam verimle kullanabilmeniz için oluşturulan ve neler yapmanız gerektiğini adım adım anlatan bir rehber olarak size yardımcı olacak. Uygulamayı indirmek için hemen yukarıdaki bağlantıya tıklayarak ilgili sayfamıza ulaşabilirsiniz.

Zoom Nedir?

Zoom çevrim içi olarak görüntülü görüşmelere ve toplantılara olanak sunan bulut tabanlı bir video konferans uygulaması olarak öne çıkıyor. Sunduğu güçlü özelliklerle birlikte iş ve eğitim amacıyla kullanılan bu uygulamanın uzaktaki ekip arkadaşlarını sıkı bir şekilde birbirine bağladığını söyleyebiliriz.

Zoom'un temel özellikleri ise şu şekilde:

HD çözünürlükte görüntülü sohbet ve konferans imkanı.

VoIP temelli sesli konferans desteği.

Anlık mesajlaşma özelliği.

Görüntülü görüşmelerde kullanabilmek adına sanal arka planlar.

Ekran paylaşabilme desteği.

Sohbetteki kişilerce kullanabilen ortak yazı tahtası.

Zoom Nasıl Kullanılır? (Adım - Adım)

Peki Zoom'u kullanmaya nasıl başlayabilirsiniz?

Masaüstü

Zoom'a Kaydolma

Zoom'u kullanmaya başlamadan önce internet sitesine gidip yeni bir üyelik oluşturmanız gerekiyor. Zoom tarafından gönderilen onay e-postasını onaylayın. Uygulamayı cihazınıza indirmek için buraya tıklayıp ilgili sayfamızdan indir butonuna basın.

Zoom'da Görüşme Başlatma

İnternet sitesinden hesabınızla giriş yapın. Bunun ardından sağ üst köşede yer alan butona tıklayarak yeni bir toplantı başlatın. Burada görüntülü, görüntüsüz ya da sadece ekran paylaşımı ile konferans başlatabilirsiniz. İnternet sitesi sizi uygulamaya yönlendirerek bir toplantı başlatacaktır. Buradan davet bağlantısını kopyalayarak katılımcılara gönderebilirsiniz.

Zoom'da Görüşmeye Katılma

Eğer elinizde bir davet bağlantısı bulunuyorsa bunu kopyalayın ve tarayıcıya yapıştırın. Eğer elinizde bir davet bağlantısı yoksa Zoom uygulamasını açın ve katıl simgesine tıklayın. Bunun ardından toplantı kimliğini girin ve görüşmelerde görünecek adınızı yazın.

Zoom'da Görüşme Planlama

Uygulamaya giriş yapın ve mavi 'planla' düğmesine tıklayın. Açılan alana toplantı ile ilgili ayrıntıları girin. Tüm tercihleri ayarladıktan sonra sağ alt kısımda yer alan planla düğmesine basın.

Tüm bu adımlarla birlikte Zoom'u masaüstünde kolayca kullanabilirsiniz!

Mobil

Zoom'a Kaydolma

Zoom'u iOS ya da Android cihazınıza indirin. Ekrandaki talimatları izleyerek Zoom'a kaydolun ya da oturum açın. Zoom tarafından gönderilen onay e-postasını onaylayın.

Zoom'da Görüşme Başlatma

Uygulamaya giriş yapın. Ekranda gördüğünüz turuncu renkli butona basarak yeni toplantı oluşturun. Toplantı ayarlarını tercihlerinize bağlı olarak düzenleyin. Toplantı başladığında katılımcıları eklemek ve yönetmek için ekranın altında yer alan araç çubuğundaki 'katılımcı' simgesine tıklayın. Açılan pencerede sol alttaki davet et seçeneğine tıklayın.

Zoom'da Görüşmeye Katılma

Eğer elinizde bir davet bağlantısı bulunuyorsa bunu kopyalayın ve tarayıcıya yapıştırın. Eğer elinizde bir davet bağlantısı yoksa Zoom uygulamasını açın ve katıl simgesine tıklayın. Bunun ardından toplantı kimliğini girin ve görüşmelerde görünecek adınızı yazın.

Zoom'da Görüşme Planlama

Uygulamayı açın. Meet & Chat sekmesine gidin ve 'Planla' düğmesine tıklayın. Toplantının adını, tarihini ve saatini girin. Diğer detayları ayarlayın ve 'bitti'ye tıklayın.

Tüm bu adımlarla birlikte Zoom'u mobilde kolayca kullanabilirsiniz!

Etkili Video Konferansları için 2 İpucu!

Ofis içi ekiplerin önemli bir kısmı video konferans yapmaya ve bu sırada ortaya çıkan sorunlarla mücadele etmeye hazır olmayabilir. Bu nedenle deneyiminizi iyileştirecek bazı ipuçlarına ihtiyaç duyabilirsiniz.

1- Konuşmadığınız Sırada Mikrofonun Sesini Kapatın!

Konferans sırasında konuşmadığınız süreçte mikrofonunuzun sesini kapatmak, gürültü kirliliğini engellemenize yardımcı olabilir. Bunun için görüşme sırasında mikrofon simgesinin üstüne tıklamanız yeterli olacaktır. Alternatif bir yaklaşım olarak toplantı başında mikrofonu otomatik olarak kapatmaya yönelik çeşitli ayarları da kontrol edebilirsiniz.

2- Her Şeyin Doğru Çalıştığından Emin Olun!

Bazı teknik aksaklıklar görüşmelerin ve konferansların sekteye uğramasına neden olabilir. Bu tip sorunların yaşanmadığından emin olmak için görüşmelerden ya da toplantılardan önce uygulamayı açarak bazı denemelerde bulunun. Bunu her toplantı öncesinde yapmak zor ve sinir bozucu olsa da çeşitli sorunlarla karşılaşmaktan defalarca kez iyidir.

Sonuç

Covid-19 sırasında pek çok ekip, verimli bir şekilde iletişim kurabilmek adına çeşitli yöntemler aradı ve buna yönelik mücadeleler sürdürdü. Bununla birlikte Zoom, ortalama bir çalışma ekibi için ihtiyaç duyulan tüm özellikleri yeterli seviyede karşılıyor. Bu yazıda yer alan kılavuzları izleyerek nasıl kaydolabileceğinizi, nasıl toplantı oluşturabileceğinizi, toplantılara nasıl katılabileceğinizi ya da dahasını öğrenebilirsiniz.

Eğer Zoom'un sizin için en iyi uygulama olduğundan şüphe duyuyorsunuz Google'ın Google Meet ya da Microsoft'un Skype ve Teams uygulamalarına göz atmayı düşünebilirsiniz.