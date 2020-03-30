Zoom Uygulaması Özellikleri! Zoom Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Görüntülü konuşma programı Zoom, temelde anlık konuşma hizmeti sunan bir servis olarak karşımıza çıkıyordu. Uygulama temelde görüntülü, sesli ve yazılı mesajlaşma imkanı sunuyordu; ancak öne çıkan özelliği öğretmenlere yönelik hazırlanmasıydı. Zoom Cloud Meeting isimli uygulama, içerisinde barındırdığı çeşitli paylaşım özellikleri sayesinde, genellikle uzaktan eğitim için kullanılmaya başlanmıştı.

Yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını sonrasında, Zoom kullanım sayısı bir hayli arttı. Dünyanın pek çok ülkesinde okullar tatil edilirken, uzaktan eğitim sitemine geçilmişti. 18 Mart tarihinde yapılan açıklama ile Türkiye'de üniversiteler uzaktan eğitme geçerlerken, sonrasında diğer seviyelerdeki okullar da bu sisteme katılmışlardı.

Özel kurumların çoğu ise MEB tarafından sunulan EBATV sistemi kullanmak yerine, yine kendi öğretmenleri aracılığıyla online sınıflar oluşturmuşlardı. İşte bu sınıflarda en çok kullanılan uygulama ise Zoom olmuştu.

Zoom uygulaması nedir? Nasıl çalışır?

Zoom, video konferans toplantıları, sesli konferans, web seminerleri, toplantı kayıtları ve canlı sohbet için kullanılabilen bulut tabanlı bir video konferans platformudur. Zoom, yapılan araştırmalara göre Skype'tan sonra dünyanın en büyük ilk 500 şirketi arasında en çok kullanılan ikinci görüntülü konuşma uygulaması olarak sırasını korumaktadır.

Aylık kullanıcı sayısı 2.2 milyon civarına kadar yükselen uygulama, sunduğu kaliteli görüşme tecrübesi ile bilinmektedir. Zoom üzerinde iki farklı seçenek bulunmaktadır ve bu iki farklı oda tipi, farklı işler için planlanmışlardır.

Zoom Meetings

Zoom Meetings aslında uygulamanın temelini oluşturuyor. Bu odalar sayesinde kullanıcılar, herhangi bir takılma olmadan yüksek kaliteli görüntülü konuşmalar yapabiliyorlar ve ortak noktalarda buluşabiliyorlar. Bu odalar genellikle şirket içi toplantılar, işe alım görüşmeleri ya da müşteri iletişimi için tercih ediliyorlar.

Zoom Meetings sayesinde kullanıcılar bilgisayar, telefon ya da tablet kullanarak, görüşmelere görüntülü olarak katılabilirler ve diğer kullanıcılarla direkt olarak iletişime geçebilirler.

Zoom Room

Zoom Room odası ise daha çok sürekli devam eden konuşmaların yapılabilmesi adına, genellikle büyük şirketlere yönelik hazırlanmış bir hizmettir. Room, Zoom Meetings'in ücretli sürümü olarak adlandırılabileceği gibi çeşitli farklı yetenekler sunmaktadır. Bunların başında odanın sürekli açık kalması, istenilen zamanda görüşmelerin planlanabilmesi ve daha birçok detay sunmaktadır.

Öğretmenler için görüntülü konuşma uygulaması Zoom Meetings

Zoom Cloud Meeting uygulamasının öğretmenler tarafından çokça tercih edilmesinin başlıca neden ise barındırdığı çeşitli akıllı tahta özellikleridir. Uygulama üzerinde görüntülü konuşma başlatıldığında, başka uygulamalarda olduğu gibi ekran paylaşımı yapılabilmektedir.

Yani öğretmen, kendi ekranını konuşmacıların hepsine gösterebilmektedir. Örneğin; Zoom kullanıcısı öğretmen, Matematik sorularını ekranında açıp, tüm öğrencilerine aynı anda iletebilir.

Ekran paylaşımının yanı sıra uygulama sayesinde ekran paylaşımı üzerinde çeşitli düzenlemeler yapılabilir. Akıllı tahta dediğimiz detay ise buradan ileri gelmektedir. Az önceki örneği devam ettirirsek; Matematik sorularını paylaşan bir öğretmen, bu dosya üzerinde çeşitli işaretlemeler yaparak, ders anlatımını sürdürebilmektedir.

Bugünlerde bu özellik öğretmenlere yönelik gibi görünmesine karşın, iş toplantılarında da aktif şekilde kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Zoom kullanmaya başlamadan bilmeniz gerekenler

Zoom uygulamasına geçiş yapmadan önce bilmek isteyebileceğiniz küçük detayları da yazımıza koymak istedik. Uygulamanın ücretli sürümleri, kullanım detayları ya da buna benzer bilgileri hemen aşağıda bulabilirsiniz.

Zoom ücretli abonelik türleri

Zoom ücretsiz olarak kullanılabilmesine karşın, kullanıcılarına çeşitli ücretli abonelik seçenekleri de sunmaktadır. Bu abonelik çeşitleri beraberinde yeni yetenekler de getirmektedir.

Ücretsiz Zoom: Uygulamanın ücretsiz sürümü, yalnız çalışanlar için oldukça kullanışlı. Ücretsiz sürümde maalesef katılımcı sayısında kısıtlamalar yapılırken, görüşmeler de 40 dakikayı geçemiyorlar. Dahası görüşmelerin kayıtlarını almak da mümkün olmuyor.

Zoom Pro: En az bir üyenin tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak uzaktan çalıştığı küçük bir ekiple Zoom kullanıyorsanız, toplantının nerede gerçekleştiğine bakılmaksızın etkin bir şekilde işbirliği yapabilirsiniz. Zoom Pro'nun aylık $ 14.99 / toplantı sahibi maliyeti vardır ve bu katman, toplantı sahiplerinin yinelenen Zoom toplantıları için kişisel toplantı kimlikleri oluşturmasına, bulutta veya kullanıcıların cihazlarında toplantı kaydına izin verir ve 24 saatte grup toplantı sürelerini sağlar.

Zoom Business: Zoom toplantılarını düzenli olarak planlayan birden fazla ekiple küçük ve orta ölçekli işletmeler için en uygunudur. Bu katman, $ 19.99 / ay / toplantı sahibine mal oluyor ve işletmelerin Zoom toplantılarını özel URL'ler ve şirket markası, özel müşteri desteği ve bulutta kaydedilen Zoom toplantılarının transkriptleri ile markalaması için harika özellikler sunuyor.

Zoom Enterprise: 1.000 veya daha fazla çalışanı olan işletmeler için, bu Zoom katmanı kayıtlar için sınırsız bulut depolama alanı, özel bir müşteri başarı yöneticisi ve web seminerlerinde ve Zoom Odalarında indirimler sunar. Bu Zoom katmanı aylık 19,99 $ / toplantı sahibi tutar.

2. Zoom indirme nasıl yapılır?

Zoom indirmek istiyorsanız, yapmanız gereken aslında çok basit: Tamindir üzerinden Zoom sayfasına gitmek ve direkt olarak uygulamayı bilgisayarınıza indirmek. Bunun için hemen aşağıda yer alan Zoom indir butonuna basabilir ve uygulamayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Sonrasında kurulumu gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bunun için inen dosyaya çift tıklamak ve kurulum işlemini başlatmak durumundasınız. Bu işlem bittikten sonra Zoom bilgisayarınıza kurulmuş olacak ve onu çalıştırabileceksiniz.

Uygulama çalıştıktan sonra bir kullanıcı adı ile giriş yapmalısınız. Kullanım amacısınıza göre yukarıdaki üyelik tiplerinden bir tanesini seçerek, uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz.

3. Takvim uygulaması ile Zoom bağlama

Uygulamanın en çok sevilen detaylarının başında ise takvim uygulaması entegrasyonu geliyor. Telefonunuzda ya da bilgiyarınızda, Zoom uygulamasını takvim ile eşleştirebilirsiniz.

Bu sayede planladığınız derslerinizi ya da toplantılarınızı rahatlıkal takip edebilir, gerektiğinde uyarı alabilir ve düzeninizi sağlayabilirsiniz.

4. Zoom toplantı planlama

Zoom uygulamasını açıktan sonra hemen yukarıdaki ekranı göreceksiniz. Bu New Meetings derseniz yeni bir toplantıyı hemen başlatabilirsiniz. Fakat onun altında yer alan Schedule seçeneğine tıklayarak, toplantı planlayabilirsiniz.

Toplantıya katılmasını istediğiniz kişilere bu toplantı planını gönderebilir ve onların da takvimlerine bu toplantının işlenmesini sağlayabilirsiniz. Böylece toplantıda yer alacak herhangi bir kimse toplantıyı ya da dersi kaçırmamış olur.

5. Zoom toplantıya şifre koyma

Toplantı planlama seçeneğine tıkladığınızda, karşınızda bir takım seçenekler göreceksiniz. Bu seçeneklerden bir tanesi toplantıya şifre koyma seçeneği olacak.

Bu seçeneği işaretlerseniz, toplantıya sadece o şifreye sahip kişiler katılabilecek. Böylece yanlış ya da tanımadığınız kişilerin derslere veya toplantılara katılmasının önüne geçebilirsiniz.