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Epic Battle Simulator 2
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Epic Battle Simulator 2

(Android)
Epic Battle Simulator 2 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
Epic Battle Simulator 2
Epic Battle Simulator 2
Epic Battle Simulator 2
Epic Battle Simulator 2
Epic Battle Simulator 2

Ordularınızı bölgeye yerleştiriyor ve düşmanlarınızla mücadele ediyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Epic Battle Simulator 2, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir savaş simülasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda stratejik taktiklerle ordularınızı yerleştiriyor ve rakibinizi yenmeye çalışıyorsunuz.

Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan oyunda gelişmiş bir orduyu yönetiyor ve düşmanlarınızla mücadele ediyorsunuz. Oyunda tek yapmanız gereken ordunuzun birimlerini uygun gördüğünüz bölgelere koymak ve savaşı başlatmak. Gelişmiş bir algoritmaya sahip olan oyun ile harika savaşlar izleyebiliyorsunuz. Farklı birimlerin yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Oyunda kendi başınıza karşı oynayabileceğiniz gibi arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda harika savaşlara tanıklık edebiliyorsunuz. Low poly tarzı grafiklerin ve harika ses efektlerinin yer aldığı oyun, boş zamanlarınızda sizi keyiflendirebilir nitelikte diyebilirim. Eğer savaş oyunlarından zevk alıyorsanz bu harika oyunu mutlaka denemeniz gerekiyor.

Yüksek kaliteli grafiklerin ve etkileyici seslerin yer aldığı oyun 3 boyutlu bir dünyada geçiyor. Birbirinden zorlu onlarca bölüme sahip olan oyunda stratejik bilginizi sonuna kadar test etmeniz gerekiyor.

Epic Battle Simulator 2 oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Rappid Studios
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