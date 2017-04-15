Epic Battle Simulator 2, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir savaş simülasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda stratejik taktiklerle ordularınızı yerleştiriyor ve rakibinizi yenmeye çalışıyorsunuz.

Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan oyunda gelişmiş bir orduyu yönetiyor ve düşmanlarınızla mücadele ediyorsunuz. Oyunda tek yapmanız gereken ordunuzun birimlerini uygun gördüğünüz bölgelere koymak ve savaşı başlatmak. Gelişmiş bir algoritmaya sahip olan oyun ile harika savaşlar izleyebiliyorsunuz. Farklı birimlerin yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Oyunda kendi başınıza karşı oynayabileceğiniz gibi arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda harika savaşlara tanıklık edebiliyorsunuz. Low poly tarzı grafiklerin ve harika ses efektlerinin yer aldığı oyun, boş zamanlarınızda sizi keyiflendirebilir nitelikte diyebilirim. Eğer savaş oyunlarından zevk alıyorsanz bu harika oyunu mutlaka denemeniz gerekiyor.

Yüksek kaliteli grafiklerin ve etkileyici seslerin yer aldığı oyun 3 boyutlu bir dünyada geçiyor. Birbirinden zorlu onlarca bölüme sahip olan oyunda stratejik bilginizi sonuna kadar test etmeniz gerekiyor.

Epic Battle Simulator 2 oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.