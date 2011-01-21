Google Chrome, internet üzerinde hızlı ve güvenli şekilde gezebilmenize olanak sağlayan ücretsiz bir internet tarayıcısıdır. Sahip olduğu; yer imleri, senkronizasyon seçenekleri, gizlilik modu, eklenti ve tema desteği gibi birçok özellikle internet kullanıcılarının bir numaralı tercihi olmayı başaran Google Chrome, arkasına Google'ın da gücünü alarak birçok rakibine fark atmayı başarmıştır.

Oldukça sade ve basit bir kullanıcı arayüzüne sahip olan tarayıcı yardımıyla internet üzerinde gezerken tamamen yaptığınız işe odaklanabilir ve dikkatinizi dağıtabilecek tüm gereksiz şeylerden uzaklaşabilirsiniz. Bu sayede internet deneyiminizi bir adım öteye taşıyabilirsiniz. Ayrıca Google Chrome tema ve eklenti desteği sayesinde, tarayıcınızı istediğiniz şekilde özelliştirme şansına da sahipsiniz.

Hem 32-Bit hem de 64-Bit sistemlerle uyumlu şekilde çalışan Google Chrome, sahip olduğu farklı özelleştirme seçenekleriyle de kullanıcıların kendilerine özgü bir tarayıcıya sahip olabilmelerine olanak sağlamaktadır. Farklı işlemler için klavye kısayolları atayabileceğiniz, birden fazla sekme üzerinde rahatça çalışabileceğiniz, sürükle bırak desteği sayesinde istediğiniz sekmeyi istediğiniz pencere üzerine taşıyabileceğiniz Google Chrome ile adres satırı üzerinde hızlı arama yapabilir veya istediğiniz internet sitelerine kolayca ulaşabilirsiniz.

Yine tarayıcı üzerinde yer alan otomatik tamamlama özelliğinin de hayatınızı bir hayli kolaylaştıracağını söylemekte fayda var. Tüm bu bahsetmiş olduğum güzel özelliklerin dışında Google Chrome üzerinde yer alan yerleşik PDF okuyucu sayesinde, web sitelerinde yer alan tüm PDF uzantılı dosyaları hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Gizlilik ve güvenliğe önem veren kullanıcılar için de birçok gelişmiş özelliği ve ayarı içerisinde barındıran Google Chrome, ziyaret etmek istediğiniz sitelerin güvenilir olup olmadığını da sizin için denetler. Eğer ziyaret etmek istediğiniz site herhangi bir zararlı yazılım içeriyor veya daha önceden şüpheli işlemler gerçekleştirmişse bu konuda sizi uyarır. Ziyaret ettiğiniz sitelere ek olarak, bilgisayarınıza indirmek istediğiniz dosyalar konusunda da sizi uyaran internet tarayıcısı gerçekten işini oldukça iyi yapmaktadır.

İnternet üzerinde gezerken arkasında herhangi bir iz bırakmak istemeyen kullanıcıları da düşünen Chrome, sahip olduğu "Gizlilik Modu" sayesinde kullanıcılarına internet üzerinde anonim bir şekilde sörf yapma imkanı sunar. Gizlilik modunu kullanarak yaptığınız işlemlerin herhangi bir şekilde kaydı tutulmaz ve sonrasında işlem geçmişinize hiçbir şekilde ulaşılamaz. Google Chrome VPN desteği sunmuyor olsa da tarayıcı üzerinde kullanabileceğiniz resmi eklentiler ile bu açığı da kapatabilmenize izin vermektedir.

Google Chrome'un sahip olduğu en güzel özelliklerden bir tanesi de şüphesiz ki gelişmiş senkronizasyon özellikleridir. İnternet tarayıcısı üzerinde yer alan senkronizasyon özelliği sayesinde, Google hesabınızla oturum açarak yaptığınız tüm işlemleri hesabınızla ilişkilendirebilir ve daha sonra farklı bir bilgisayardan oturum açarak kaldığınız yerden işlerinize kolayca devam edebilirsiniz.

Sürekli olarak geliştirilerek daha hızlı ve güvenli hale gelen Google Chrome güncelleme seçeneklerini de kullanıcılarına otomatik olarak sunmaktadır. Herhangi yeni bir güncelleme gelmesi durumunda sizi otomatik olarak uyaran tarayıcı, sürekli olarak en stabil çalışan sürüme geçiş yapmanızı kolaylaştırır.

Sonuç olarak internet deneyiminizi bir adım öteye taşımak istiyorsanız Google Chrome'u mutlaka denemenizi öneririz. Google Chrome'a alternatif olarak kullanabileceğiniz bir tarayıcıya ihtiyacınız varsa da Opera deneyebilirsiniz.