1 Haziran'da Açılan Sinemalar Tekrar Kapatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kademeli Normalleşme Programı kapsamında açıkladığı yeni kararlar doğrultusunda 1 Haziran 2021 tarihinde açılan sinemalar, 2 Haziran 2021 itibarıyla tekrar kapatıldı. İşte konu hakkında merak edilen detaylar!

1 Haziran'da Açılan Sinemalar 2 Haziran'da Tekrar Kapatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi doğrultusunda uzun bir süre sonra tekrar açılan sinemalar, yirmi dört saat geçmeden tekrar kapatıldı. Konu hakkında yapılan açıklamalara göre karar, "Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileri ile görüşmeler sonucunda" alındı.

Yani kademeli normalleşme programı doğrultusunda açık olduğu düşündüğünüz sinemalar, belirsiz bir süre daha faaliyet göstermeyecek diyebiliriz.

Kapalı bir alanda potansiyel olarak yüzlerce insanın bir arada bulunabileceği sinema salonları, halen devam etmekte olan koronavirüs pandemisi adına oldukça riskli bir durum teşkil ediyor. Bu nedenle, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi, sinema salonlarının en geç normalleşecek alanlardan birisi olduğunu söyleyebiliriz.

Genelgede Ne Açıklanmıştı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nin üçüncü maddesi olan 'İş Yerlerinin Faaliyetleri' başlıklı içerikte, sinema salonlarının açık olacağı ancak yüzde 50 kapasite ile faaliyet gösterebileceği belirtilmişti. Bu süreçte bir koltuğun dolu, bir koltuğun ise boş olması planlanmıştı.

Peki siz alınan bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce normalleşme kararları kapsamında sinema salonları tekrar faaliyete geçmeli mi yoksa bir süre daha kapalı mı kalmalılar? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.