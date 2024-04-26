Uygulama Klavyeleri Sizi İzliyor Olabilir mi? Risk Altında Olabilirsiniz!

Toronto Üniversitesi vatandaş labaratuvarında yapılan bir araştırma Çinli dev üreticilerin başını derde soktu. Üniversiteye göre milyarlarca kullanıcıya sahip Oppo,Baidu,Xiaomi gibi ünlü üreticilerin klavyelerini kullanan yüz milyonlarca Çin vatandaşı büyük bir tehdit altında.

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Çince on binlerce karakterden oluşan çok karmaşık bir dil. Bu yüzden ''Giriş Yöntemi Düzenleyicisi''(IME) isimli bir yazılım kullanmak şart. İşte bu yöntemin en popüler uygulamalarından biri ise Baidu'nun Pinyin uygulaması. Güvenlik açığı da işte bu uygulamanın kullandığı zayıf şifreleme yöntemleri nedeniyle gerçekleşiyor.

Yine Pubg'nin ünlü yayıncısı Tencent, Oppo ve vivo'nun uygulamalarında da benzer problemler var. Tencent ürünlerini 1 Nisan'a kadar düzelteceğini söylese de hala net bir adım atmadı. Bu adımı atmamasındaki en büyük nedenin uygulamanın itibarını zedelememek olduğu düşünülüyor.

Üniversite'nin raporuna göre üreticiler güvenlik açıklrını düzeltseler bile biz kullanıcıların içi hala etmiyor. Bu yüzden Honor gibi büyük üreticilerin klavye güncellemesine izin vermemesi bu güvenlik açıklarını kalıcı hale getiriyor.

Çin gibi dev bir pazarda meydana gelen bu sansasyonel olayın ise diğer ülkelerde yaşanması içten bile değil. Kullanıcıların tüm mesaj ve yazışmalarının tehdit altında olduğu gerçeği biz teknoloji severlerin en büyük endişesi.

Eğer sizde bir Çince klavye kullanıcısıysanız Pinyin uygulamalarınızı en kısa sürede güncellemeyei unutmayın.