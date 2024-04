Gmail'e Hayat Kurtaran Bir E-Posta Özelliği Geliyor!

Üretken yapay zekâların insanlar tarafından en çok kullanılan özelliklerinden biri hangisi desek şüphesiz kullanıcıların makalelerin, belgelerin ve hatta ses kayıtlarının ve telefon görüşmelerinin özetlerini almalarına olanak tanıyan özetleme özelliği ilk sırada yer alır. Şimdi de Google, Gmail uygulamasında e-posta özeti alma özelliğini sunmaya hazırlanıyor gibi görünüyor.

PiunikaWeb ve AssembleDebug, Google'ın Android'deki Gmail uygulamasında bir "bu e-postayı özetle" seçeneğini hazırladığını bildirdi. Bahsi geçen özelliğe ilişkin ipuçları Gmail uygulamasının v2024.03.31.621006929 sürümünde görüldü.

Gmail app readying 'Summarize this email' feature powered by Gemini AI on Android



Read - https://t.co/clWBLuQs1p#Gmail #Android pic.twitter.com/TVtylD37ZH