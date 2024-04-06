Gmail'e Hayat Kurtaran Bir E-Posta Özelliği Geliyor!

Üretken yapay zekâların insanlar tarafından en çok kullanılan özelliklerinden biri hangisi desek şüphesiz kullanıcıların makalelerin, belgelerin ve hatta ses kayıtlarının ve telefon görüşmelerinin özetlerini almalarına olanak tanıyan özetleme özelliği ilk sırada yer alır. Şimdi de Google, Gmail uygulamasında e-posta özeti alma özelliğini sunmaya hazırlanıyor gibi görünüyor.

PiunikaWeb ve AssembleDebug, Google'ın Android'deki Gmail uygulamasında bir "bu e-postayı özetle" seçeneğini hazırladığını bildirdi. Bahsi geçen özelliğe ilişkin ipuçları Gmail uygulamasının v2024.03.31.621006929 sürümünde görüldü.

Artık Tek Tıkla E-Postalar Özetlenebilecek

Üstteki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi artık gelen bir e-postanın başlığının hemen altında e-postayı özetlemenizi sağlayacak bir seçenek yer alacak.

Her hâlükârda Google zaten Gemini for Workspace paketini kullanan kişiler için e-postaları özetleme olanağı tanıyor ancak Google'ın destek sayfasında bu özelliğin yalnızca masaüstünde kullanılabildiği belirtiliyor. Şimdi ise bu yeni özellik sadece masaüstü değil tüm platformlarda Gmail uygulaması üzerinden kullanılabilecek.

Özellikle çok uzun veya yoğun detay içeren e-postalar için bu özellik oldukça kullanışlı olacak. Kullanıcılar artık gelen bir e-postayı kopyalayıp yapay zekâlara yapıştırmakla uğraşmadan tek tıkla e-posta özeti alabilecek.

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