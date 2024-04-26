Android 15'in Yeni Özelliği Ortaya Çıktı: Kullanıcıların Yüzü Fazlasıyla Gülecek!

Android 15 hala test aşamasında olmasına rağmen hakkında birçok yeni haber gelmeeye devam ediyor. Bugüne kadar yeni işletim sistemi sürümüyle birlikte gelecek tüm özelliklere yakından baktık.

Sırada bir yeni özellik daha var. Android Authority tarafından paylaşılan ekran görüntülerine de bakıldığı zaman kullanıcılar için arayüz iyileştirmelerinin ve güçlü özelliklerin yolda olduğu net bir şekilde anlaşılıyor.

Her Uygulamada Karanlık Mod Kullanılabilecek

Paylaşılan ekran görüntülerinden de anlaşılacağı gibi Android 15 ile birlikte telefonlardaki tüm uygulamalar karanlık modda kullanılabilecek. Bu haber özellikle telefonda karanlık mod kullanmayı seven kullanıcıların hoşuna gidecek.

Eğer uygulamalar kendi içlerinden karanlık modu desteklemiyorsa hiç sorun yok, çünkü Android 15 ile bunu yapmak kolaylaşacak.

Örnek verecek olursak Google'ın FitBit veya Amazon gibi uygulamalarda karanlık moda kullanımına kendi içinde izin vermiyor ancak Android 15 sürümü, otomatik olarak uygulamayı karanlık modda kullanabilme fırsatı sunacak.

Telefon ayarlarına gelecek olan "Tüm uygulamaları karanlık yap" özelliği ile cihazı ve cihazdaki her uygulamayı tek hamlede karanlık modda kullanmak mümkün olacak. Böylece kullanıcılar hem telefondaki yüksek ışık etkisinden kurtulmuş olacak hem de pil ömürlerini uzatabilecekler.

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