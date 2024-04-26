TikTok Hakkında Şok Edici İddialar Geliyor: Uygulama Tamamen mi Kapatılacak?

Aylardır süren TikTok'un kapatılacağı tartışmalarında sular asla durulmuyor. En son aldığımız bilgiler doğrultusunda TikTok hakkında çıkarılan yasa tasarısının imzalanmak üzere Joe Biden'a iletildiğini konuşmuştuk.

TikTok'un ABD'de yasaklanmaması için tek seçeneği, ByteDance'in uygulamayı satmasıydı. Ancak bazı güvenilir kaynakların aktardığına göre ByteDance, TikTok'u satmak yerine ABD'de direkt kapatmayı tercih edecek gibi görünüyor.

TikTok İçin Yolu Sonu Nasıl Olacak?

ByteDance'e ait olan ve aylardır ABD'de yasaklanma tehdidiyle karşı karşıya kalan TikTok, ülkedeki uygulama mağazalarındaki yasaklarla mücadele etmek için tüm yasal haklarını kullanacak. Ancak tüm yasal hakları tükendiğinde ise platformun satılması yerine tamamen kapatmanın tercih edileceği söyleniyor.

Şirkete yakın olan kaynakların aktardığına göre TikTok, her ne kadar dünya genelindeki en popüler uygulamalardan biri olsa da şirkete büyük bir kazanç sağlamıyor. Buna rağmen Çin merkezli olan uygulamanın Amerikalı bir şirkete veya ana rakiplerine satılması yerine uygulamanın kapatılması şirkete daha makul geliyor.

İsmi açıklanmayan kaynaklar, bu kararın ByteDance'in daha çok işine geleceğini söylüyor. Çünkü herhangi bir şekilde uygulamaya sınırlama gelmeden, kendi temel algoritmasından vazgeçmek zorunda kalmadan yoluna devam edebileceği söyleniyor.