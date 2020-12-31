Saniyeler İçinde Koronavirüs Teşhisi Yapabilen Tanı Sistemi Geliştirildi

Türk bilim insanları, saniyeler içinde yeni tip koronavirüs teşhisi yapabilen tanı sistemi geliştirdi. Nanoteknoloji temelli tanı sisteminin PCR testlerinin yerini alması bekleniyor. COVID-19’u burundan sürüntü almadan teşhis edebilen sistemin yüzde 99 güvenirliğe sahip olduğu belirtildi. Diagnovir olarak isimlendirilen tanı sistemi ile ilgili detaylar haberimizde.

10 Saniyede Koronavirüs Teşhisi Yapabilen Tanı Sistemi

Salgının ülkemizde görülmeye başlamasının hemen ardından hızlı sonuç verebilen bir test sisteminin geliştirilmesi için projeye başlandığını belirten Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, "Proje tamamlandı ve PCR'ın yerini alabilecek hem de çok hızlı yani saniyeler içinde sonuç verebilen bir yöntem geliştirildi. Pozitifse hemen sonuç veriyor, negatiflik olması halinde kontrollerle biraz daha uzun sürüyor” dedi.

Prof. Dr. Abdullah Atalar, “Yapılan kontrollerde bu yöntemle pozitif bulduklarımızın PCR'ı negatif çıksa bile birkaç gün sonra PCR'larının pozitife döndüğünü gördük. Bu cihaz tamamen Türk malı. Türkiye'ye ait eşi bulunmayan bu teknolojiden bütün dünya faydalanacak. Bunu tabii hocalarımıza ve Bilkent UNAM'daki araştırma ortamına borçluyuz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Atalar, "Kitleri de çok ucuz, cihazla seri halde testler yapılabilir. Bir kişinin çok hızlı bir şekilde pozitif olduğunu bulup karantinaya almak, salgını kontrol altına almak için çok önemli. Teknoloji, aynı zamanda koronavirüs benzeri salgınlarda kullanılabilecek özellikler taşıyor" şeklinde konuştu.

Optik yöntemleri kullanarak hızlı bir biçimde tanı sistemi ve kitinin geliştirilmesi için başlattıkları çalışmanın 7 ay sürdüğünü belirten Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) baş araştırmacılarından Dr. Öğretim Üyesi Bülend Ortaç, "İkinci faz çalışmalarında olumlu sonuçlar aldık. Burada hem laboratuvarda yaptığımız hem de hastanede koronavirüs hastalarıyla yaptığımız testlerin büyük bir doğrulukla sonuç verdiğini gördük” diye konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti: