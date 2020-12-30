Koronavirüs Hastalarının Durumunu Öngören Algoritma Geliştirildi

Michigan Üniversitesindeki araştırmacılar yaklaşık olarak 400 koronavirüs hastasından alınan verileri analiz ederek hangi koronavirüs hastalarının durumunun zamanla daha kötüye gideceğini doğru bir şekilde tahmin edebilen algoritma geliştirdiler. Araştırmacılar tarafından geliştirilen algoritma değerlendirme aşamasında birçok faktörü ele alarak en doğru sonucu vermeye çalışıyor.

Koronavirüs Hastalarının Durumu Artık Önceden Tespit Edilebiliyor

Yeni tip koronavirüse dair bilinen en tuhaf durumlardan biri her insan üzerinde farklı bir etki göstermesidir. Virüse yakalanan bazı insanlar tamamen asemptomatik (belirti göstermeyen) olabilirken bazıları virüsün şiddetli semptomlarını hissetmek zorunda kalabiliyor. Bazı hastalar, şiddetli semptomların da ötesinde ilk teşhisten sonraki haftalar ve hatta aylarda birtakım kalıcı semptomlarla yaşama mecburiyetinde kalabiliyor. Uzun COVID-19 olarak adlandırılan bu hastalık bir hastanın bilişsel yetenekleri üzerinde dahi çok ciddi etkiler gösterebiliyor.

Koronavirüs semptomlarının kendini göstermesinin üzerine hastaneye yatırılan bir kişinin durumunun birkaç günlük tedavi ile düzelip düzelmeyeceğini veya aynı kişinin durumunun ilerleyen günlerde daha kötüye gidip gitmeyeceğini tahmin etmek oldukça zordur. Bu amaçla Michigan Üniversitesinden bir araştırma ekibi kısa bir süre önce sorunu ortadan kaldırabilecek algoritma geliştirdi. Algoritma, üç ay boyunca hastanede yatmış 398 COVID-19 hastasından elde edilen klinik verileri kullanıyor.

Algoritma yapay zekadan destek alıyor ve hastanın durumunu değerlendirirken oksijen satürasyon aralığı, solunum hızı, kalp atış hızı, kan basıncı ve kan şekeri dahil olmak üzere birkaç önemli faktörü göz önünde bulunduruyor.

Araştırma ekibi, COVID-19 dolayısıyla hastanede yatan bir hastanın durumunun kötüye gidip gitmeyeceğini tahmin etmek ve önceden müdahale etmek için gereken optimum sürenin belirlenmesi için verilerini 4, 8, 24 ve 48 saatlik artışlarla değerlendirdi. Ekibin düşüncesine göre duruma ne kadar yakın olunursa hastanın durumunun doğru tahmin edilme olasılığının da o kadar yüksek olacaktı. Çalışmanın sonucunda 48 saatlik aralığın doğru tahminde bulunmak için yeterli olduğu öğrenildi.

Araştırmacılara göre algoritma mevcut klinik destek yazılımlarına kolaylıkla entegre edilebilir. Sonuç olarak geliştirilen bu algoritma sayesinde doktorlar hangi COVID-19 hastalarının durumunun kötüye gideceğini daha kolay bir şekilde belirleyebilir. Bu hastaların durumunun erkenden teşhis edilmesi ise başarı şansını artıracaktır.