100 Milyon Aboneye Ulaşan YouTuber’lara Özel Ödül

Geçtiğimiz günlerde YouTube’un resmi Twitter hesabından atılan bir tweet ile, YouTube’da 100 milyon aboneye ulaşmayı başaran kanalları onurlandırmak için hazırlanan prestijli yeni YouTube ödülü tanıtıldı.

Red Diamond Creator Award (Kırmızı Elmas YouTuber Ödülü) olarak adlandırılan bu ödül, el yapımı ve kırmızı tek bir erimiş cam parçasından oluşuyor ve adını en nadir elmas renklerinden birinden alıyor. Atılan tweet’te ödülün tanıtılmasının yanı sıra ödülü kazanan YouTube kanalları da duyuruldu. Buna göre T-Series ve PewDiePie adlı kanallar ödülü almaya hak kazandı. T-Series Hindistan’dan çıkan bir müzik kanalı olarak bilinirken, PewDiePie da oyun videoları çeken İsveçli bir YouTuber olarak tanınıyor.

The 100M subscriber record has been surpassed, and that means we have the new creator award! Introducing: The Red Diamond Creator Award, named after one of the rarest colors of diamond. 💎❤️ @TSeries and @Pewdiepie, check the mail! 😏 pic.twitter.com/ZONYFEiVkk