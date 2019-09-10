100 Milyon Aboneye Ulaşan YouTuber’lara Özel Ödül

Geçtiğimiz günlerde YouTube’un resmi Twitter hesabından atılan bir tweet ile, YouTube’da 100 milyon aboneye ulaşmayı başaran kanalları onurlandırmak için hazırlanan prestijli yeni YouTube ödülü tanıtıldı.

Red Diamond Creator Award (Kırmızı Elmas YouTuber Ödülü) olarak adlandırılan bu ödül, el yapımı ve kırmızı tek bir erimiş cam parçasından oluşuyor ve adını en nadir elmas renklerinden birinden alıyor. Atılan tweet’te ödülün tanıtılmasının yanı sıra ödülü kazanan YouTube kanalları da duyuruldu. Buna göre T-Series ve PewDiePie adlı kanallar ödülü almaya hak kazandı. T-Series Hindistan’dan çıkan bir müzik kanalı olarak bilinirken, PewDiePie da oyun videoları çeken İsveçli bir YouTuber olarak tanınıyor.

The 100M subscriber record has been surpassed, and that means we have the new creator award! Introducing: The Red Diamond Creator Award, named after one of the rarest colors of diamond. 💎❤️ @TSeries and @Pewdiepie, check the mail! 😏 pic.twitter.com/ZONYFEiVkk — YouTube (@YouTube) 6 Eylül 2019

Her iki kanal da bir süredir en yüksek abone sayısına ulaşabilmek için birbiriyle yarışıyordu. Ancak ikisi de 100 milyon abone barajını geçerek YouTube’un yeni ve en prestijli ödülüne layık görüldü. Video içerik platformu YouTube, YouTuber Ödül Programı'nı, en başarılı YouTuber’ları takdir etmek ve onların daha da tanınmasını sağlamak amacıyla başlatmıştı.

Bu ödülden önceki en yüksek onur ödülü, YouTube’un simgesine ithafen Özel Oynatma Butonu şeklindeki bir ödüldü ve 50 milyon aboneye ulaşan kanallara veriliyordu. T-Series ve PewDiePie da bu ödüle zaten sahipti.

YouTube tarafından başarılı YouTuber’lara verilen diğer ödüller ise şu şekilde: