YouTube Premium Üyelik İptal Etme Nasıl Yapılır?

Dünyanın en popüler video izleme platformlarından biri olan YouTube, hiç şüphesiz her gün evrimleşiyor. Öyle ki son yıllarda ücretli versiyonu çıkmış durumda. Bu özelliklerden biri de YouTube Premium, birçok özellikle birlikte gelen YouTube Premium en bilindik özelliklerinden biri olan reklamsız video izleme özelliği sunuyor. Peki, kısa bir bilginin ardından YouTube Premium iptal etme nasıl yapılır? Gelin, yakından bakalım.

YouTube Premium İptal Etme Nasıl Yapılır?

YouTube'u açın.

Daha sonra profil resminizin üzerine gelin.

Profil resminize basın.

Ücretli üyelikler seçeneğine dokunun.

YouTube Premium iptal etmek istediğiniz üyelik tipini seçin.

Devre dışı bırak seçeneğine basın.

Son olarak "İptal Et" seçeneğine basın.

YouTube Premium iptal etme işlemi tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki adımları sırasıyla uyguladıktan sonra YouTube Premium iptal etme işlemini tamamlamış olacaksınız. Fakat eğer YouTube Premium'u tamamen iptal etmek istemiyorsanız yapmanız gerekenlerden biri de aboneliğinizi bir süreliğine duraklatmak olacaktır. Bu sayede Premium seçeneğine istediğiniz zaman geri dönebilirsiniz.

YouTube Premium Duraklatma İşlemi Nasıl Yapılır? (Adım Adım)

YouTube'u açın.

Profil resminizin üzerine gelin ve basın.

Ücretli üyelikler seçeneğine dokunun.

"Devre dışı bırak" seçeneğine basın.

Duraklat seçeneğine dokunun.

Ne kadar süreliğine YouTube Premium'u devre dışı bırakacağınızı seçin.

Üyeliği duraklat seçeneğine basın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

YouTube Premium Hangi Özellikleri Sunuyor?

Video indirme

Arka planda video izleme

Reklamsız video izleme

Ekran kapalıyken video oynatabilme

Ücretsiz YouTube Music Premium üyeliği

Yukarıdaki özellikleri kullanmak için YouTube Premium kullanmalısınız. Ancak bu özellikleri kullanmanın birkaç yolu daha var. Tabi ne kadar etik olduğu tartışılır bir konu olmakla beraber birçok kişi APK gibi uygulamalar kullanmaktadır.

Bu yazımızda YouTube Premium nasıl iptal edilir? Ve daha fazlasını işledik. Peki, sizler YouTube Premium kullanıyor musunuz? Sizce YouTube Premium kullanmak mantıklı mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında bu durumu tartışalım. Ayrıca YouTube katıl üyeliği iptal etme nasıl yapılır? Meraklıları yazımıza göz atabilir.