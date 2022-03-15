100.000 Yıl Boyunca Nükleer Atıkları Depolayacak Yer Altı Mezarı İnşa Edildi

Finlandiya, 2024'ten itibaren nükleer atıklarını yeni bir yer altı mezarında depolayacak. Mezar, kırsal Eurajoki köyünün derinliklerinde bulunuyor. Kalıcı nükleer imha sahasına Fince "derin çukur" anlamına gelen Onkalo adı verildi. Önümüzdeki birkaç yıl içinde ters giden bir şeyler olmazsa bölge önümüzdeki 100.000 yıl boyunca bakır fıçılara yerleştirilmiş kullanılmış uranyum yakıtlarına ev sahipliği yapacak.

Dünyada 400'den fazla nükleer santral bulunmakta. Bu yüksek sayıya rağmen dünya üzerinde kalıcı bir nükleer imha sahası yok. Bunun yerine nükleer atıklar çeşitli tanklarda depolanıyor veya vitrifikasyon yöntemiyle cama dönüştürülmekte. Zamanında Japonya'nın nükleer atıkları okyanusa boşaltma planları bile vardı.

Finlandiya'nın Nükleer Atık Geçmişi

Bu depolama seçenekleri kısa bir süre için yeterince iyi çalışsa da bu tehlikeli atığı depolamak için kalıcı bir yere sahip olmak son on yıldır Finlandiya için bir öncelik hâline geldi. Finlandiya kırsal yapısı sayesinde birçok riskten endişe duymadan halkına enerji getirmek için büyük ölçüde nükleer gücüne güveniyor. Finlandiya, batı kıyılarında bulunan Olkiluoto adasında ülkesinin enerjisinin neredeyse yüzde 40'ını sağlayacak üç nükleer santral işletiyor. Ancak Finlandiya artık orada enerji yaratmaktan fazlasını yapacak. Adanın altında yer alan fazlasıyla derinlere kadar kazılmış mezar sayesinde Finlandiya nükleer atıklarını yüzeyin neredeyse 500 metre altındaki o yere nükleer atıklarını gömmeyi planlıyor.

Su, nükleer atıkların en büyük düşmanı. Bu nedenle bölgeyi yoğun, su geçirmez kayalarla inşa ettiler. Bu kadar derine gömülmesinin bir başka nedeni de bu. Ayrıca yakınlardaki iki fay hattından mümkün olduğunca uzakta, stratejik bir konuma sahip olduğu için depremler de bir tehlike arz etmiyor.

Finlandiya, kalıcı nükleer imha alanları oluşturmaya çalışan ilk ülke değil ancak bunu başaran ilk ülke olacak. ABD ve Fransa, Olkiluoto bölgesine benzer yerler oluşturmaya çalıştı. Bununla birlikte, bu projeler genellikle toplum tarafından kabul edilmemesi nedeniyle çoğunlukla yarıda kesiliyor.

Aşağıda bu konuyla ilgili birkaç videoya ulaşabilirsiniz. Peki siz Finlandiya'nın bu kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bizimle düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.