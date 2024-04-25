İşe Geç Kalanlara Müjde: Google Meet'in Yeni Özelliği Tam Size Göre!

En popüler görüntülü görüşme uygulamalarından Google Meet'e gelecek olan yeni bir özellik, kullanıcıların Google Meet görüşmeleri sırasında cihazdan cihaza sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasını sağlayacak.

Doğrudan Google tarafından Google Workspace gelişmeleri blogunda paylaşılan bu yeni özellik, bilgisayarların yanı sıra telefon ve tabletler de dâhil olmak üzere Android ve iOS mobil cihazlarda da çalışacak.

Yeni özelliğin pratikte ne gibi faydalar sağlayacağını açıklamak gerekirse örneğin bir kullanıcı ofise geç kalmış olsa da telefonu üzerinden Google Meet görüşmesine katılıp, daha sonra görüşmeyi kapatmak veya görüşmeden çıkmak zorunda kalmadan iş yerindeki bilgisayarında görüşmeye devam etmesi mümkün olacak.

Cihazdan Cihaza Kesintisiz Geçiş Geliyor

Kullanıcılar mevcut görüşmeye yeni cihazdan devam etmek istediğinde aynı Google Meet hesabına giriş yaptığında "Buraya geç" seçeneğini görecekler.

Hatta kullanıcılar ilk cihaz üzerinden görüşmede kalmayı tercih edebilecek ve "Diğer katılma seçenekleri" altında "Buraya da katıl" seçeneğini seçerek ikinci cihazı da görüşmeye dâhil edebilecekler.

Yeni ve kesintisiz cihaz geçişi özelliği önümüzdeki haftalarda Google Workspace müşterilerine ve kişisel Google hesabı olan kullanıcılara sunulacak.

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