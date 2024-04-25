vivo'nun Bütçe Dostu Fiyat Performans Canavarı Ortaya Çıktı: Yeni vivo Y18e tüm detaylarıyla karşınızda!

vivo uzun süredir üstünde hummalı bir çalışma yürüttüğü yeni modeli için sona geldi. Y18e isimli bu yeni telefonun tam bir fiyat performans canavarı olması bekleniyor.

Telefonun Google Play Console veritabanında görünmesiyle beraber kullanıcılar heyecanlı bir bekleyişe koyuldu.

Daha Çıkmadan Kullanıcıların Merak Kaynağı Oldu

vivo bu yeni modeli henüz tanıtmasa da telefonun bazı teknik özellikleri belli oldu. Cihazın ekranı hakkındaki bu bilgiler kullanıcıların model hakkında fikir sahibi olmasını sağladı.

Cihaz ekranının 300 ppi piksel yoğunluğu ve 720×1612 (HD+) çözünürlük sunan bir LCD panel olacağını söyleyebiliriz. Cihazın işlemcisini ise MediaTek Helio G85 oluşturacak.

Bütçe dostu modellerin sık kullandığı bu yonga 12 nm mimarisi ile üretildi. Telefon, sahip olduğu 2x 2.0 GHz ARM Cortex -A75 ve 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerinin yanı sıra Mali-G52 MC2 grafik birimini kullanıyor. vivo Y18e çözünürlükleri henüz netlik kazanmamış çift kamera sistemine sahip. Ayrıca ön tarafta damla çentik formda bir ön kamerayla kullanıcıları karşılayacak.

Cihazın Android 14 işletim sistemine sahip olacağı bekleniyor. Google Play Console'da görünen bu özellikler kullanıcıların beklentilerini aştı. Yinede cihaz henüz tanıtılmadığı için cihazın özellikleri yeni sürprizlere açık.

Cihazın tanıtım tarihi şimdilik belli değil ancak bu bilgilerin sızmasıyla birlikte yakında teknoloji severlerle buluşabilir.