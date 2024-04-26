İlk Yapay Zeka Lisesi Kuruluyor: Hangi Konular İşlenecek?

Yapay zekâ artık hayatımızın her alanında, öyle ki kullandığımız en basit araçları ve sosyal medyaları bile çepeçevre sarmış durumda. Geçtiğimiz haftalarda yeni yapay zekâ üniversite bölümlerinin açılmasının ardından şimdi de yapay zekâ liseleri geliyor.

Teknopark İstanbul'da düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aydın, üzerinde çalışılan yeni lisenin Türkiye'nin ilk yapay zekâ lisesi olacağını belirtti.

İlk Yapay Zeka Lisesi Müfredatı Nasıl Olacak?

Çalışmalarıyla ilgili bir dizi açıklamada bulunan Aydın, yeni yapay zekâ lisesi ile ilgili olarak "Yapay zekâ lisesiyle geleceğin bilimsel ve teknolojik gelişmelerine şimdiden hazırladığımız gençlerimizin bu alanda nitelikli ve eğitim temelli adım atmasını sağlayarak, ülkemizin küresel ölçekte diğer ülkelerle teknolojik bir bilimsel rekabette öncü bir konuma gelmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı ve Yapay Zekâ Politikaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Şebnem Özdemir ise insanların yapay zekâya yönelik endişelerinin, robotların insanların işini alacak olmaları korkusuyla ilgili olduğunu belirtti.

Bunun yanı sıra son dönemde yapay zekâya yönelik endişelerden birinin de deepfake içerikler olduğunu belirten Özdemir, konuya dair şu ifadeleri kullandı:

"İşin uzmanlarınca da ayırt edilmiyorsa burada bir savunma hattı ve aynı zamanda bir saldırı hattının da kurulmasına ihtiyaç var. Bir ders olacaksa eğer bilgisayar tabanlı manipülasyon olmalı. Çünkü derin kurguyla üretilebilecek içeriklerle yapılabilecekler, koskoca bir toplumu kaosa sürükleyebilir. Bizi sınırlayan tek şey ahlakımız ve vicdanımız. Dolayısıyla bu çocuklara iyi bir etik, ahlak ve vicdan dersi verilmeli. Siz bu çocukların eline bir nükleer güç emanet ediyorsunuz. Emanet ettiğiniz şeyi önce ülkesine sonra insanlığın faydasına kullanabilecek şekilde zihinlerini kullanmalarına ihtiyaç var."

Gerçekleşen çalıştayda akademisyenler, bilişim bölümü öğretmenleri ve sektör temsilcileri kurulacak olan yapay zekâ lisesinin içeriği ve müfredatı ile ilgili konularda görüşmelerde bulundu.

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