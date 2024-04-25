Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Geri mi Dönüyor? Fragman Geldi! (Video)

Türk televizyon tarihinin en önemli ve en uzun dizilerinden biri olan Arka Sokaklar ile ilgili diziyi uzun zamandır izlemeyi bırakmış olanları bile ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

Yeni gelişmelere göre dizide Mesut Komiser rolünü canlandıran Şevket Çoruh diziye geri dönme kararı aldı. Dizinin yeni bölümünde ortaya çıkan gelişme "Efsane geri dönüyor!" ifadeleriyle aktarıldı.

D Media'nın yapımcılığını üstlendiği Kanal D'nin yıllardır devam eden köklü dizilerinden Arka Sokaklar'ın 18. sezonunun 672. bölüm fragmanında daha önce diziden ayrılan Şevket Çoruh yani Mesut Komiser'in geri döneceği açıklandı.

Arka Sokaklar 672. Bölüm Fragmanı

Fragmanda kimliği gizli bir role yer verilirken, Arif Müdür'ün Rıza Baba'ya, "Sen bana Mesut'u söyle... O mu, değil mi?" dediği anlar dikkat çekti. Keza polis köpeği Garip'in Mesut Komiser'in kokusunu alıp koştuğu sahne de Şevket Çoruh'un geri döneceğini doğrular cinsten.

Fragmanın yayınlanmasının hemen ardından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olan Arka Sokaklar ve Şevket Çoruh, bugün bile gerek rolünün gerek dizinin popülaritesinin bir an bile kaybedilmediğini doğruluyor.

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