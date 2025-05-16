Dikkat! 112’yi Gereksiz Aramanın Bedeli Cep Yakacak!

112 Acil Çağrı Hattı’nı gereksiz yere meşgul eden kişilere yönelik yeni para cezaları resmen yürürlüğe girdi. TBMM’de kabul edilen düzenleme, bugün Resmi Gazete’de yayınladı. Yeni yürürlükle birlikte 5326 sayılı sayılı Kabahatler Kanunu’nun 42/A maddesinde önemli değişiklikler yapıldı. İşte detaylar...

112 Gereksiz Meşgul Etme ve Asılsız İhbar Cezaları Ne Kadar - 2025

Buna göre, 112 hattını meşgul etmek amacıyla arayıp görevlilerle konuşan ya da ısrarla çağrı bırakan kişilere, ilk seferde il valilikleri tarafından 1.500 TL idari para cezası uygulanacak. Bu kişilerin aynı ihlali bir yıl içinde tekrarlaması durumunda ceza 3.000 TL'ye yükselecek. Önceden bu tür ihlaller için uygulanan ceza sadece 250 TL'ydi.

En ciddi yaptırımlar ise artık asılsız ihbar durumunda uygulanacak. 112’ye yapıldığı belirlenen sahte ihbarlar, olay yerine ulaşan ekipler tarafından doğrulanmazsa, kişiye 15.000 TL idari para cezası kesilecek. Eğer aynı kişi bir yıl içinde ikinci kez asılsız ihbarda bulunursa, bu ceza 30.000 TL'ye kadar çıkacak.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye’deki tüm acil çağrı numaraları (ambulans, polis, jandarma, itfaiye, AFAD) tek numara olan 112 çatısı altında birleştirilmişti. Yeni düzenleme ile bu hattın kötüye kullanımının önüne geçilmesi ve gerçek ihtiyaç sahiplerine daha hızlı hizmet sunulması amaçlanıyor.

Bugünden itibaren, 112 hattını kasıtlı olarak meşgul eden veya sahte ihbarda bulunanlar hakkında belirtilen yeni ceza miktarlarıyla işlem yapılacağını belirtelim.