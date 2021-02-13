14 Şubat Sevgililer Günü İçin Hediye Alırken Bu Tuzağa Düşmeyin!

14 Şubat Sevgililer Günü için internet üzerinden hediye alırken dolandırıcıların tuzağına düşebilirsiniz. Siber dolandırıcıların bu özel gün için yapılan alışverişleri fırsata çevirmek için sahte e-ticaret siteleri oluşturduğu ortaya çıktı. TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, konuya ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da çok sayıda insan sevgilisine hediye almak için interneti kullanıyor. İnternetten alışveriş yapmak isteyen kişilerin sahte e-ticaret sitelerine yönelik son derece dikkatli olması gerekiyor. TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Vatandaş bu özel günde internetten hediye alırken nereden aldığına dikkat etmeli. Özellikle büyük kampanya ve indirim gibi vaatler ile tuzağa düşmekten kaçınmalı” ifadelerini kullandı.

Bu tür özel dönemler için siber saldırganların çeşitli senaryolar ile vatandaşı tuzağa düşürdüğünü belirten Çiğdemli, “Özel dönemler için geçici süreliğine paravan siteler açılıyor ve vatandaşlar kampanya vaatleri ile bu sitelere yönlendirilerek tuzağa düşürülüyor. Çok çok cazip indirimlere ve kampanyalara karşı vatandaşın gözü açık olmalı” şeklinde konuştu.

Çiğdemli, “İnternet alışverişi yaparken, web sitesinin gerçek olup olmadığını birkaç kez kontrol etmek gerek. Sitenin iletişim bilgileri, SSL Sertifikası kesinlikle kontrol edilmeli. SSL sertifikası olup olmadığı, siteye girildiğinde adres barının sol köşesinde bulunan kilit işareti ile anlaşılabilir. Kilit işaretinin olmaması, dolandırıcılık niyeti olmasa bile o sitenin güvenilir olamayacağı anlamına gelir" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Sitenin adres, şirket ve telefon bilgileri de kontrol edilmeli. Sitenin sağlam bir altyapı sağlayıcıyla çalışıyor olması da güvenilir olduğunu gösterir. Yazıyorsa sitenin altındaki altyapı sağlayıcı firma ismine bakılabilir. Ayrıca her ne sebeple olursa olsun, telefonda veya mesajla kimseye kredi kartı bilgisi verilmemeli. Ürünün diğer sitelerdeki fiyatına da mutlaka bakılmalı. İnanılmayacak kadar büyük bir indirim söz konusuysa o siteden derhal çıkılmalı"

14 Şubat Sevgililer Günü için Dikkat Edilmesi Gerekenler

Cenk Çiğdemli, Sevgililer Gününde internet üzerinden hediye almak isteyen kullanıcıların dikkat etmesi gereken kısımları açıkladı. Çiğdemli tarafından yapılan tavsiyeler şu şekilde: