16 GB RAM ve M4 İşlemci İle Gelecek Yeni Mac Modellerinin Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı!

Apple'ın M4 işlemcili yeni nesil Mac modelleri hakkında ortaya çıkan sızıntılara bir yenisi daha eklendi. 16 RAM kapasitesi ve üretken yapay zeka özellikleri ile birlikte geleceği söylenen bilgisayarların çıkış tarihi gün yüzüne çıkarıldı. Detaylar haberde!

M4 İşlemcili Yeni Mac Modelleri Kasım'da Satışa Sunulacak!

Apple'ın bu yıl tanıtıcağı yeni M4 çipli bilgisayar modelleri hakkında bugüne kadar pek çok şey öğrensek de cihazların çıkış tarihi hakkında henüz net bilgi gündeme düşmemişti. Bugün ise sektörel kaynaklar tarafından ortaya atılan bir iddia yeni Mac bilgisayarlarının ne zaman satışa sunulacağı konusuna ışık tuttu.

Konuya yakın güvenilir bir kaynağın iddialarına göre Apple, kasım ayında M4 işlemci setine sahip 16 GB RAM'li Mac modellerini tüketicilerle buluşturacak. Apple'ın geçtiğimişte pek çok gerçekleştirdiği eylül ve ekim etkinliklerini referans alan iddia, yeni bilgisayarların kasım ayında raflardaki yerini alacağını işaret ediyor.

Apple'ın kasım ayında düzenleyeceği söylenen etkinlikte M4, M4 Pro ve M4 Max işlemcili 14 ve 16 inçlik MacBook Pro modelleri ile tanışacağız. Buna ek olarak yıllar sonra ilk kez tasarım değişikliği yaşayacak Mac Mini'nin de etkinlikte sergileneceği belirtiyor. Yeni nesil işlemcili iMac için de benzer iddialar mevcut. Öte yandan, M4’lü MacBook Air’ın ise 2025 başında gelmesi bekleniyor.

Yaklaşan cihazların M4 çipi sayesinde önemli yapay zeka özelliklerine kavuşucağı aktarılırken, MacBook modellerinin standart olarak 16 GB RAM ile birlikte geleceği bildiriliyor.

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