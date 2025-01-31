Bakan Uraloğlu'ndan Roblox ve Discord Yasağı Hakkında Yeni Açıklama!

Çevrim içi oyun platformu Roblox'a 2024 yılının ağustos ayında, mesajlaşma uygulaması Discord'a ise 2024 yılının ekim ayında erişim engeli getirilmişti. Bu nedenle çok sayıda kişi uzun bir süredir iki platforma erişim sağlayamıyor.

Roblox ve Discord erişim engeli kalkacak mı sorusunun yanıtın merak edilirken yeni bir gelişme yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox ve Discord yasağı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Roblox ve Discord Yasağı Kalkabilir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk kanalında katıldığı canlı yayında "Oyun platformunun Türkiye’de temsilcisi yoktu, bizim onlara mahkeme kararlarıyla yaptığımız yaptırım sonucu bizle iletişime geçtiler" dedi.

Bakan Uraloğlu, "Eğer bir platformda faydalı içerikler de varsa zararlarını çıkarsınlar faydalılarıyla biz devam edebiliriz diye düşünüyoruz. Bir görüşme trafiği yürütülüyor eğer o anlamda doğru yere gelirsek onların tekrar hukuki süreç sonucunda açılması söz konusu olabilecek" ifadleerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Sosyal medyada sorumluluklar noktasında ne kadar yaptırımımız var, ne kadar uygulatabiliyoruz? Eksikliklerimiz var. Kuruldukları ülkenin kanunları gereği bizim bazı taleplerimize 'karşılamayacağız' gibi cevapları oluyor. Dünyanın birçok yerinde bu platformlara cezalar uygulanıyor. Biz de önümüzdeki günlerde bunu hayata geçireceğiz."

Bakan Uraloğlu geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada "Mahkemenin kararları gerekçeleri var onları düzeltip yerine getirdiklerinde mahkeme kapatma kararını kaldırırsa bize de bildirim yaparsa biz de gereğini yaparız" ifadelerini kullanmıştı.