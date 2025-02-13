16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasaklanacak mı? Açıklama Geldi!

Gençlere yönelik sosyal medya yasağının uygulanıp uygulanmayacağı uzun süredir merak ediliyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu konuya dair önemli açıklamada bulundu. Peki, 16 yaş altına sosyal medya yasaklanacak mı?

16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Gelecek mi?

CNN Türk'teki habere göre yaklaşık 2 bin 800 kişi üzerinde yapılmış bir ankette yüzde 79,8'lik kısmın 16 yaş altındakilere sınırlama getirilmesini doğru bulduğunu belirten Bakan Uraloğlu, şu sözler ile devam etti:

"Şu ana kadar gerek benim sosyal çevrem de akrabam da veya iletişim içerisinde olduğum insanlarda 'arkadaş niye böyle düşünüyorsunuz' diyene de rastlamadım diyebilirim."

Herkesin bunu desteklediğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Bazı sosyal medyaların herkese kısıtlanmasından yasaklanmasına ya da belli yaş gruplarına kadar belli uygulamalar getiriliyor. Dolayısıyla biz de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız başta olmak üzere 16 yaş altındaki gençlerimize çocuklarımıza bunun erişimine engel koyalım dedik" dedi.

Bakan Uraloğlu, Belçika, ABD, İspanya, Hollanda, İtalya, Fransa, İrlanda, Yunanistan, Çin, Avustralya ve Mısır'da yasaklama yerine düzenleme yapıldığını, Belçika'da Fransızca eğitim veren bazı okullarda ise akıllı telefonların yasaklandığını söyledi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti: