Bakan'dan Yeni Açıklama: Roblox ve Discord Yasağı Kalkacak mı?

Çevrim içi oyun platformu Roblox'a 2024 yılının ağustos ayında, mesajlaşma uygulaması Discord'a ise 2024 yılının ekim ayında erişim engeli getirilmişti. Bu sebepten ötürü çok fazla sayıda kişi uzun süredir iki platforma erişim sağlayamıyor.

Roblox ve Discord erişim engeli kalkacak mı sorusunun yanıtın merak edilirken önemli bir gelişme yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox ve Discord yasağı ile ilgili yeni açıklama yaptı.

Discord ve Roblox Yasağı Ne Zaman Kalkacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Roblox ve Discord bizim içerik çıkarma ile ilgili taleplerimizi karşılamış olsalardı onların bir mahkeme kararı sonucunda kapanmaları gerekmeyecekti. Erişime engel konulması gerekmeyecekti. Dolayısıyla bu anlamda bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, "Sosyal medya platformlarının dışında zaten bir engel koyalım istemiyoruz. Ama hukuki süreç ile kapanmış olduğu için söyleyeceğimiz bir şey yok. Ancak hukuki bir süreçle tekrar onların açılması söz konusu olacak" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Roblox ve Discord bizimle iletişime geçti 'ne yapabiliriz' noktasında. Biz de ülkemizin kurallarını, kanunlarını kendilerine bildirdik. O noktada belli çalışmalar yaptıklarını söyleyebilirim."

Bakan Uraloğlu, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada bir görüşme trafiğinin yürütüldüğünü belirtmişti ve "Eğer o anlamda doğru yere gelirsek onların tekrar hukuki süreç sonucunda açılması söz konusu olabilecek" sözlerini söylemişti.