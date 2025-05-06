Helikopter Kadar Güçlü, Kelebek Kadar Sessiz: Karşınızda AltoVolo Uçan Araba

Londra merkezli AltoVolo isimli girişim, elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) yarışına hızlı bir giriş yaptı. Ama giriş yaptı derken aslında sadece 3D çizimlerle karşımızda. Henüz gerçek bir prototip yok ama kağıt üstünde söyledikleri oldukça iddialı.

AltoVolo Sigma Elektrikli Araç

Sigma adını verdikleri bu uçan araç; üç kişilik, hibrit-elektrikli motor sistemine sahip ve tam 510 mil (~820 km) menzil sunuyor. Üstelik 220 mil/saat (354 km/s) seyir hızına ulaşabiliyor ve helikopterlere göre %80 daha az gürültü çıkarıyor. Sanki sahilden çatıya sessizce konabilecek bir Bond aracı gibi tasarlanmış.

Açıkçası bu değerler kulağa çok güzel geliyor çünkü rakiplerinin çoğu hâlâ bu seviyelere ulaşabilmiş değil. Örneğin Joby'nin hidrojenli konsepti bile geçen yıl 523 mil uçabilmişti. Diğer büyük isim Archer ise henüz 100 mil menzili zar zor aşıyor. Sigma, bu tabloda özel jet meraklılarına hitap eden bir lüks oyuncu olarak öne çıkıyor. Tabii kağıt üstünde.

Yalnızca 4.8 Metre Genişliğinde

Bir diğer dikkat çekici detaysa şu: Aracın genişliği sadece 4.8 metre. Yani bir garaj kapısı kadar. Bu da aracı, özel alanlara iniş yapabilir hale getiriyor. Uçaklarda sık görmediğimiz kompaktlıkla bu araç şehrin daha yakın noktalarında konumlanabiliyor.

Şirketin anlattığına göre, Sigma 1.608 beygirlik bir güce sahip olacak. Üç kişilik bu araç, toplamda sadece 980 kg ağırlığında olacakmış. Bunu Gordon Murray T.50 gibi süper hafif hiper otomobillerle kıyaslamışlar. Ayrıca uçağın tasarımı tek motor arızalansa bile uçuşa devam edecek şekilde ayarlanmış.

Tüm bunlar kulağa çok hoş geliyor ama ne yazık ki hâlâ elimizde sadece çizimler var.

Sigma Gerçek Uçuşa Ne Zaman Başlayacak?

AltoVolo, prototip testlerini bitirdiklerini ve tam boyutlu bir demonstratör üretimine hazırlandıklarını söylüyor. Bu yaz başında ön sipariş listesi açılacakmış ama işin açık tarafı; şirketin kurucusu Will Wood hakkında internette pek bir bilgi yok. Ve eVTOL dünyasında çizimden uçuşa geçiş de oldukça zorlu bir süreç.

Kısacası, bu araç havalanana kadar biraz temkinli olacağız. Çünkü bugüne kadar bu alanda yüzlerce güzel tasarım gördük, ama çok azı gökyüzüne ulaşabildi. Yine de AltoVolo'nun Sigma'sı, şayet hayata geçerse gökyüzünde sessizce süzülen jetlerin öncüsü olarak tarihe geçebilir.