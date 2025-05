En Çok İndirilen PS5 Oyunları Açıklandı! 12 Yıllık Oyun da Listede

2025 yılının nisan ayında en çok indirilen PlayStation 5 (PS5) oyunları belli oldu. Paylaşılan listede iki farklı kategori bulunuyor. Bir kategori Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada, diğer kategori ise Avrupa'yı kapsıyor.

ABD ve Kanada'da en çok indirilen PlayStation 5 oyunları arasında The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Minecraft, Forza Horizon 5, MLB The Show 25, NBA 2K25, Clair Obscur: Expedition 33, Call of Duty: Black Ops 6, Grand Theft Auto V ve daha pek çok yapım bulunuyor.

Listede 2013 yapımı GTA 5'in de yer alması şaşırttı. Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım günümüzde hâlâ çok sayıda oyuncu tarafından oynanıyor. Bunun en önemli nedeni ise GTA Online isimli çevrim içi modu. Oyuncular hikâye modunu bitirdikten sonra GTA Online'da eğlenceli zaman geçirmeye devam edebiliyor.

Avrupa'da en çok indirilen oyunlar arasında Forza Horizon 5, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Minecraft, Clair Obscur: Expedition 33, EA SPORTS FC 25, Grand Theft Auto V, Assassin’s Creed Shadows ve Indiana Jones and the Great Circle dahil pek çok oyun bulunuyor.

Nisan 2025'te En Çok İndirilen PS5 Oyunları