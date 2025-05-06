En Çok İndirilen PS5 Oyunları Açıklandı! 12 Yıllık Oyun da Listede

Nisan 2025'te en çok indirilen PlayStation 5 oyunları belli oldu. Listede 2013'te satışa sunulan oyunun da yer alması şaşırttı. İşte detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

2025 yılının nisan ayında en çok indirilen PlayStation 5 (PS5) oyunları belli oldu. Paylaşılan listede iki farklı kategori bulunuyor. Bir kategori Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada, diğer kategori ise Avrupa'yı kapsıyor.

ABD ve Kanada'da en çok indirilen PlayStation 5 oyunları arasında The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Minecraft, Forza Horizon 5, MLB The Show 25, NBA 2K25, Clair Obscur: Expedition 33, Call of Duty: Black Ops 6, Grand Theft Auto V ve daha pek çok yapım bulunuyor.

Listede 2013 yapımı GTA 5'in de yer alması şaşırttı. Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım günümüzde hâlâ çok sayıda oyuncu tarafından oynanıyor. Bunun en önemli nedeni ise GTA Online isimli çevrim içi modu. Oyuncular hikâye modunu bitirdikten sonra GTA Online'da eğlenceli zaman geçirmeye devam edebiliyor.

Avrupa'da en çok indirilen oyunlar arasında Forza Horizon 5, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Minecraft, Clair Obscur: Expedition 33, EA SPORTS FC 25, Grand Theft Auto V, Assassin’s Creed Shadows ve Indiana Jones and the Great Circle dahil pek çok oyun bulunuyor.

Nisan 2025'te En Çok İndirilen PS5 Oyunları

ABD ve Kanada Avrupa
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Forza Horizon 5
Minecraft The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
Forza Horizon 5 Minecraft
MLB The Show 25 Clair Obscur: Expedition 33
NBA 2K25 EA SPORTS FC 25
Clair Obscur: Expedition 33 Grand Theft Auto V
Call of Duty: Black Ops 6 Assassin’s Creed Shadows
Grand Theft Auto V Indiana Jones and the Great Circle
Assassin’s Creed Shadows Split Fiction
Devil May Cry 5 Special Edition Call of Duty: Black Ops 6
Indiana Jones and the Great Circle Days Gone Remastered
Days Gone Remastered Devil May Cry 5 Special Edition
Split Fiction NBA 2K25
EA SPORTS FC 25 Hogwarts Legacy
EA SPORTS College Football 25 Cyberpunk 2077

Ubisoft Çıldırdı: Tam 9 Yeni Assassin's Creed Yapımı Yolda!
OYUN

Ubisoft Çıldırdı: Tam 9 Yeni Assassin's Creed Yapımı Yolda!

İddialara göre Ubisoft, ünlü oyun serisi Assassin’s Creed için geniş çaplı bir yol haritası çizdi. Şirketin seri 9 yeni oyun geliştirdiği söyleniyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER