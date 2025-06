Haftasonu Ne İzlesek Derdine Son! İşte En Çok İzlenenler Listesi

Türkiye’de dijital yayın dünyasında 2 Mayıs ile 8 Haziran tarihlerini kapsayan yeni izlenme verileri açıklandı. JustWatch’un sunduğu istatistikler kullanıcıların bu dönemde en çok tercih ettiği dizi ve filmleri gözler önüne serdi. Bizde sizler için bu akşam, haftasonu ne izlesem derdine son verecek olan listemizi hazırladık. İşte konuyla ilgili detaylar...

2 Mayıs - 8 Haziran Haftanın En Popüler Dizileri

The Last of Us – BluTV (Max)

Prens – BluTV (Max)

Kimler Geldi Kimler Geçti – Netflix

MobLand – TOD

Spartaküs: Kan ve Kum – Prime Video

Squid Game – Netflix

İlk ve Son – BluTV, TV+

Esref Rüya – Prime Video

Wednesday – Netflix

Taht Oyunları – BluTV

Zombi temalı dram dizisi The Last of Us Türkiye’deki izleyicilerden büyük ilgi görerek haftanın en çok izlenen yapımı oldu. Onu yine BluTV’de yer alan Prens takip ederken Netflix’in romantik-dram türündeki yerli yapımı Kimler Geldi Kimler Geçti ise ilk üçteki yerini sağlamlaştırdı. Geçen hafta yayınlanan listeyle kıyaslandığında Türk izleyicilerinin alışkanlıklarının radikal bir değişikliğe uğramadığını görebiliriz.

2 Mayıs - 8 Haziran Haftanın En Popüler Filmleri

Hideout in the Sun – Gain

Carne – Gain

Culpa Tuya – Prime Video

Arıcı: Ölüm Kovanı – Prime Video, TV+

Hesaplaşma 2 – Prime Video

Culpa Mía: Londra – Prime Video

Furiosa: Bir Mad Max Destanı – BluTV

Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki – BluTV

Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk – BluTV

Aquaman ve Kayıp Krallık – BluTV

Film listesinde ise bağımsız sinemaseverlerin tercihi olan Gain platformu öne çıktı. Özellikle Hideout in the Sun ve Carne gibi yapımlar listenin zirvesine yerleşerek dikkatleri üzerine çekti. Aksiyon ve bilim kurgu sevenler ise BluTV üzerinden Dune ve Furiosa gibi büyük prodüksiyonlara yöneldi. Yerli yapımlar noktasındaysa listede bir hakimlik görülmedi. Bu noktada yerli film meraklıları için Türk sineması oldukça zayıf kaldı diyebiliriz.