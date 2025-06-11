Haftasonu Ne İzlesek Derdine Son! İşte En Çok İzlenenler Listesi
Bu hafta Türk seyircisi en çok hangi yapımları izledi? İşte sizin için hazırladığımız JustWatch tarafından sunulan en çok izlenenler rehberi...
Türkiye’de dijital yayın dünyasında 2 Mayıs ile 8 Haziran tarihlerini kapsayan yeni izlenme verileri açıklandı. JustWatch’un sunduğu istatistikler kullanıcıların bu dönemde en çok tercih ettiği dizi ve filmleri gözler önüne serdi. Bizde sizler için bu akşam, haftasonu ne izlesem derdine son verecek olan listemizi hazırladık. İşte konuyla ilgili detaylar...
2 Mayıs - 8 Haziran Haftanın En Popüler Dizileri
- The Last of Us – BluTV (Max)
- Prens – BluTV (Max)
- Kimler Geldi Kimler Geçti – Netflix
- MobLand – TOD
- Spartaküs: Kan ve Kum – Prime Video
- Squid Game – Netflix
- İlk ve Son – BluTV, TV+
- Esref Rüya – Prime Video
- Wednesday – Netflix
- Taht Oyunları – BluTV
Zombi temalı dram dizisi The Last of Us Türkiye’deki izleyicilerden büyük ilgi görerek haftanın en çok izlenen yapımı oldu. Onu yine BluTV’de yer alan Prens takip ederken Netflix’in romantik-dram türündeki yerli yapımı Kimler Geldi Kimler Geçti ise ilk üçteki yerini sağlamlaştırdı. Geçen hafta yayınlanan listeyle kıyaslandığında Türk izleyicilerinin alışkanlıklarının radikal bir değişikliğe uğramadığını görebiliriz.
2 Mayıs - 8 Haziran Haftanın En Popüler Filmleri
- Hideout in the Sun – Gain
- Carne – Gain
- Culpa Tuya – Prime Video
- Arıcı: Ölüm Kovanı – Prime Video, TV+
- Hesaplaşma 2 – Prime Video
- Culpa Mía: Londra – Prime Video
- Furiosa: Bir Mad Max Destanı – BluTV
- Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki – BluTV
- Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk – BluTV
- Aquaman ve Kayıp Krallık – BluTV
Film listesinde ise bağımsız sinemaseverlerin tercihi olan Gain platformu öne çıktı. Özellikle Hideout in the Sun ve Carne gibi yapımlar listenin zirvesine yerleşerek dikkatleri üzerine çekti. Aksiyon ve bilim kurgu sevenler ise BluTV üzerinden Dune ve Furiosa gibi büyük prodüksiyonlara yöneldi. Yerli yapımlar noktasındaysa listede bir hakimlik görülmedi. Bu noktada yerli film meraklıları için Türk sineması oldukça zayıf kaldı diyebiliriz.