Çok Güçlü İşlemcili Android Telefon Yolda! Çift 200 MP Kameraya Sahip

Find X10 Pro'ya dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda bazı özellikleri sızdırılan Find X10 Pro'nun bu kez ekran boyutu ortaya çıktı. Telefon, X9 Pro ile aynı ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz ayrıca MediaTek'in çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Böylece mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

OPPO Find X10 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Dimensity 9600

Dimensity 9600 Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Find X10 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Find X10 Pro'nun ekranı 6,89 inç büyüklüğünde olacak. Telefon ayrıca 1.5K çözünürlük sunacak. Serinin bir önceki modeli Find X9 Pro'da ise 6,78 inç ekran boyutu, 1272 x 2772 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3600 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 3600 nit civarı parlaklık ve 120Hz yenileme hızı görebilliriz.

Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. 3600 nit, bunun için fazlasıyla yeterli bir değerdir. Bu arada Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Bu Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor.

OPPO Find X10 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

OPPO'nun yeni telefonunda Dimensity 9600 işlemcisi bulunacak. 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek bu işlemci henüz tanıtılmadı. Find X9 Pro'da Dimesnity 9500 tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı ortalama 120 FPS'te, CarX Street ve Genshin Impact ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor.

Dimensity 9500 işlemcisinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda Find X10 Pro'da en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. Bu arada 2 nm işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

OPPO Find X10 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Diğer kameraların çözünürlüğü ise henüz belli değil. Bu arada periskop telefoto kamera sayesinde fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapabiliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Find X9 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açıl ıkamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 50 megapiksel ön kamera görebiliriz.

OPPO Find X10 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X10 Pro'nun 2026 yılının ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Bu arada yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Find X9 Pro, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find X10 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Find X10 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Find X9 Pro, Reno 15, A6 Pro ve Find N5 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Find X10'un Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

OPPO Find X10 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Find X9 Pro'nun 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 84 bin 999 TL'ye satılıyor. Find X10 Pro'nun önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 87 bin TL civarında fiyat ile satışa sunulabilir. Konuya dair herhangi açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak OPPO Find X10 Pro'nun işlemcisi dikkatimi çekti. Telefonun Genshin Impact gibi çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Cihaz ayrıca yüksek çözünürlüğe sahip kameralar sayesinde kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebilecek.