Uygun Fiyata 144Hz Ekran: Xiaomi'nin Yeni Telefonu Ortaya Çıktı!

Xiaomi geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Redmi 15 5G’nin devam modeli için geri sayıma geçti. Geçtiğimiz günlerde bazı teknik özellikleri sızdırılan Redmi 17 5G isimli yeni model kısa süre önce önemli bir sertifika aldı. Bu gelişme cihazın tanıtımının çok yakında yapılacağının sinyallerini veriyor. İşte merak edilen detaylar!

Redmi 17 5G BIS Sertifikası Aldı

Redmi 17 5G kısa süre önce 26021RN18I model numarasıyla BIS sertifikası aldı. Bu gelişme maalesef akıllı telefonun herhangi bir özelliğini doğrulamıyor. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi bunu cihazın çok yakında piyasaya sürüleceği şeklinde yorumlayabiliriz.

Redmi 17 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç civarı

6,9 inç civarı Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD İşlemci: Snapdragon 4 Gen 5

Snapdragon 4 Gen 5 İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Redmi 17 5G Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Redmi 15 5G’de 6,9 inç boyutlarında 144 Hz yenileme hızını ve 1080 × 2340 piksel çözünürlüğü destekleyen LCD bir panel kullanılmıştı. Bu kapsamda Redmi 17 5G’nin de benzer ekran boyutlarıyla ve 144 Hz yenileme hızına sahip bir LCD panelle gelmesi bekleniyor. Cihazın ekran çözünürlüğüyle ilgili ise şimdilik bir detay yok. Ancak tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda yeni modelin selefiyle benzer bir ekran deneyimi sunacağını söyleyebiliriz.

Redmi 17 5G, 144Hz yenileme hızıyla web sayfalarında gezinirken, menüler arasında geçiş yaparken ve oyun oynarken fazlasıyla akıcı bir ekran deneyimi sunacak.

Redmi 17 5G İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 5 işlemcisine yer verilecek. Bu işlemci henüz tanıtılmadığından neler sunacağına dair kesin yorumlar yapmak doğru olmaz. Fakat burada Redmi 15 5G'de kullanılan Snapdragon 6s Gen 3 işlemcisi üzerinden bazı tahminlerde bulunabiliriz.

Üretim teknolojilerinde kullanılan nm (nanometre) değeri bizlere işlemcinin nesli hakkında önemli bilgiler veriyor. Bu değer ne kadar düşük olursa o kadar iyi. Örneğin günümüzde Exynos 2600 gibi 2 nm mimarili yonga setleri bulunuyor. Kısacası nm değerinin düşük olması işlemcilerin daha hızlı çalışmasını, daha az güç tüketmesini ve daha az ısınmasını sağlıyor. Fakat tabii donanımların genel performansı üzerinde etkili tek etken bu değil.

Snapdragon 6s Gen 3, 6 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen orta segment bir işlemci diyebiliriz. Oyun performansı tarafında ise yüksek grafikli Genshin Impact’i 35-40 FPS aralığında akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor. Yani mobildeki oyunların çoğu herhangi bir sorun olmadan oynanabiliyor. Yeni modelin işlemcisinin selefinden daha güçlü olacağı düşündüğümüzde oyunlarda daha iyi bir performans sunacağını söylemek mümkün.

Redmi 17 5G Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Şu an için Redmi 17 5G'nin tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama mevcut değil. Fakat selefinin geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtıldığını biliyoruz. Bu doğrultuda akıllı telefonun temmuz veya en geç ağustos ayında kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

Xiaomi ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka. An itibariyle şirketin web sitesine baktığımızda Redmi 15 4G, Redmi 15C 5G ve Redmi Note 15 gibi modellerin satıldığını görüyoruz. Bu nedenle yaklaşan Redmi 17 5G'nin tanıtıldıktan kısa bir süre sonra Türkiye'de satışa çıkması ihtimaller dahilinde.

Redmi 17 5G Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi 15 5G ülkemizde çeşitli e-ticaret sitelerinde 16.500 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Redmi 17 5G’nin daha güçlü özelliklere sahip olacağını göz önüne aldığımızda muhtemelen 17.999 TL seviyelerinde bir fiyata sahip olacak. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Redmi 17 5G için artık çok az bir zaman kaldığını düşünüyorum. Akıllı telefon tıpkı selefi gibi düşük fiyata yüksek performans anlayışını sürdürmeye devam edecek gibi görünüyor. Özellikle 144 Hz yenileme hızı sunan ekranı ve oyunlarda üzmeyecek işlemcisiyle kullanıcıların dikkatini çekecektir diyebilirim.