A101'de Benzinli Motosiklet ve Elektrikli Moped Satılacak: Fiyatları Nasıl?
A101, 14 Mayıs’ta APEC APX7 benzinli motosiklet, APEC APM5 ve VOLTA VT5 üç tekerlekli moped modellerini satışa sunacak. İşte araçların özellikleri ve fiyatları!
⚡ Önemli Bilgiler
- A101'de 200 CC'lik APEC APX7 isimli benzinli motosiklet 99.990 TL fiyatla satışa sunulacak.
- Bununla birlikte APEC APM5 isimli üç tekerlekli elektrikli moped ise 54.990 TL fiyatla karşımıza çıkacak.
- VOLTA VT5 isimli üç tekerlekli moped modeli ise 79.990 TL'den satışa çıkacak.
Geçtiğimiz perşembe günü çok sayıda tablet ve televizyon modelini satışa sunan A101 kısa süre önce gelecek haftaya ait broşürünü de yayımladı. Broşüre göre zincir market önümüzdeki hafta aralarında benzinli motosiklet ve elektrikli mopedin de bulunduğu geniş bir ürün yelpazesini tüketicilere sunacak. İşte detaylar!
A101'de APEC APX7 Benzinli Motosikletin Fiyatı Ne Kadar?
A101, 14 Mayıs’ta APEC APX7 benzinli motosikleti 99.990 TL fiyat etiketiyle satışa sunacak. 200 cc silindir hacmiyle karşımıza çıkan motosiklet 9,3 kW motor gücüne ve 13,5 Nm torka sahip. Azami hızı 105 kilometre seviyelerinde olan modelin yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 3,2 litre diyebiliriz. Yakıt tankı kapasitesiyse 10,8 litre olarak açıklandı.
APEC APX7 Benzinli Motosiklet Özellikleri Neler?
- Azami Hız: 105 km/saat
- Azami Net Güç: 9,3 kW
- Azami Net Tork: 13,5 Nm
- Soğutma: Yağ Soğutmalı
- Kütle: 145 kg
- Yakıt Tankı Kapasitesi: 10,8 L
- Yakıt Tüketimi: 3,2 L / 100 km
- Uzunluk: ~1968 mm
- Genişlik: ~751 mm
- Yükseklik: ~1252 mm
- Modern ADV tasarımı
- LED ön farlar ve stop lambası
- Anahtarsız çalıştırma ve uzaktan kontrol
- Ön ABS'li hidrolik ~240 mm disk fren
- Arka ABS'li hidrolik ~220 mm disk fren
- Euro 5+ motor ile çevre dostu egzoz emisyonu
- 2 yıl garanti
- APEC marka, Volta Motor fabrikasında üretilmiş
- Fiyat: 99.990 TL
A101'de APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Mopedin Fiyatı Ne Kadar?
APEC APM5 isimli üç tekerlekli elektrikli moped ise 54.990 TL fiyat etiketiyle karşımıza çıkacak. Toplamda 1000 W motor gücüne sahip mopedin yapabildiği maksimum hız 25 km/sa diyebiliriz. 7-8 saat arasında bir şarj süresi bulunan aracın sunduğu toplam menzil ise 36 kilometre. B sınıfı veya herhangi bir ehliyetle de kullanılabildiğini belirtelim.
APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped Özellikleri Neler?
- Azami Hız: 25 km/saat
- Motor Gücü: 1000 W
- Batarya Kapasitesi: 60 V 20 Ah
- Batarya Tipi: VRLA jel batarya
- Fren Sistemi: Ön ve arka kampana fren
- Menzil: 36 km
- Şarj Süresi: 7-8 saat
- Uzunluk: ~1710 mm
- Genişlik: ~785 mm
- Yükseklik: ~1040 mm
- Euro 5 standardında
- B sınıfı veya herhangi bir ehliyet sınıfı ile kullanılabilir
- Kırmızı ve koyu gri renk seçenekleri
- 2 yıl garanti
- Fiyat: 54.990 TL
A101'de VOLTA VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Mopedin Fiyatı Ne Kadar?
Zincir market bunlara ek olarak VOLTA VT5 isimli üç tekerlekli elektrikli mopedi de 79.990 TL'lik bir fiyat etiketiyle satışa çıkaracak. 3500 W motor gücü üretebilen modelin 8-9 saat arasında tam şarj olabildiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte toplam menzili ise 48 kilometre seviyesinde. Son olarak 275 kilogramlık bir azami taşıma kapasitesine sahip aracın yapabildiği maksimum hız 45 km/saat diyebiliriz.
VOLTA VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped Özellikleri Neler?
- Fiyat: 79.990 TL (Sürücü Kabini Hediyeli)
- Menzil: 48 km
- Azami Hız: 45 km/saat
- Motor Gücü: 3500 W
- Batarya Kapasitesi: 72 V 45 Ah
- Şarj süresi: 8-9 saat
- Fren sistemi: Ön hidrolik disk / Arka kampana fren
- Azami Taşıma Kapasitesi: 275 kg
- Standart: EURO 5+ standardında
- Ehliyet Durumu: B sınıfı veya herhangi bir ehliyet sınıfı ile kullanılabilir
- Renk Seçenekleri: Koyu Metalik Gri ve Metalik Kırmızı
- Boyutlar: Uzunluk: ~2945 mm, Genişlik: ~1055 mm, Yükseklik: ~1375 mm
- Garanti: 2 yıl
Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.