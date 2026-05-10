A101'de Benzinli Motosiklet ve Elektrikli Moped Satılacak: Fiyatları Nasıl?

Geçtiğimiz perşembe günü çok sayıda tablet ve televizyon modelini satışa sunan A101 kısa süre önce gelecek haftaya ait broşürünü de yayımladı. Broşüre göre zincir market önümüzdeki hafta aralarında benzinli motosiklet ve elektrikli mopedin de bulunduğu geniş bir ürün yelpazesini tüketicilere sunacak. İşte detaylar!

A101'de APEC APX7 Benzinli Motosikletin Fiyatı Ne Kadar?

A101, 14 Mayıs’ta APEC APX7 benzinli motosikleti 99.990 TL fiyat etiketiyle satışa sunacak. 200 cc silindir hacmiyle karşımıza çıkan motosiklet 9,3 kW motor gücüne ve 13,5 Nm torka sahip. Azami hızı 105 kilometre seviyelerinde olan modelin yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 3,2 litre diyebiliriz. Yakıt tankı kapasitesiyse 10,8 litre olarak açıklandı.

APEC APX7 Benzinli Motosiklet Özellikleri Neler?

Azami Hız: 105 km/saat

Azami Net Güç: 9,3 kW

Azami Net Tork: 13,5 Nm

Soğutma: Yağ Soğutmalı

Kütle: 145 kg

Yakıt Tankı Kapasitesi: 10,8 L

Yakıt Tüketimi: 3,2 L / 100 km

Uzunluk: ~1968 mm

Genişlik: ~751 mm

Yükseklik: ~1252 mm

Modern ADV tasarımı

LED ön farlar ve stop lambası

Anahtarsız çalıştırma ve uzaktan kontrol

Ön ABS'li hidrolik ~240 mm disk fren

Arka ABS'li hidrolik ~220 mm disk fren

Euro 5+ motor ile çevre dostu egzoz emisyonu

2 yıl garanti

APEC marka, Volta Motor fabrikasında üretilmiş

Fiyat: 99.990 TL

A101'de APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Mopedin Fiyatı Ne Kadar?

APEC APM5 isimli üç tekerlekli elektrikli moped ise 54.990 TL fiyat etiketiyle karşımıza çıkacak. Toplamda 1000 W motor gücüne sahip mopedin yapabildiği maksimum hız 25 km/sa diyebiliriz. 7-8 saat arasında bir şarj süresi bulunan aracın sunduğu toplam menzil ise 36 kilometre. B sınıfı veya herhangi bir ehliyetle de kullanılabildiğini belirtelim.

APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped Özellikleri Neler?

Azami Hız: 25 km/saat

Motor Gücü: 1000 W

Batarya Kapasitesi: 60 V 20 Ah

Batarya Tipi: VRLA jel batarya

Fren Sistemi: Ön ve arka kampana fren

Menzil: 36 km

Şarj Süresi: 7-8 saat

Uzunluk: ~1710 mm

Genişlik: ~785 mm

Yükseklik: ~1040 mm

Euro 5 standardında

B sınıfı veya herhangi bir ehliyet sınıfı ile kullanılabilir

Kırmızı ve koyu gri renk seçenekleri

2 yıl garanti

Fiyat: 54.990 TL

A101'de VOLTA VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Mopedin Fiyatı Ne Kadar?

Zincir market bunlara ek olarak VOLTA VT5 isimli üç tekerlekli elektrikli mopedi de 79.990 TL'lik bir fiyat etiketiyle satışa çıkaracak. 3500 W motor gücü üretebilen modelin 8-9 saat arasında tam şarj olabildiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte toplam menzili ise 48 kilometre seviyesinde. Son olarak 275 kilogramlık bir azami taşıma kapasitesine sahip aracın yapabildiği maksimum hız 45 km/saat diyebiliriz.

VOLTA VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped Özellikleri Neler?

Fiyat: 79.990 TL (Sürücü Kabini Hediyeli)

Menzil: 48 km

Azami Hız: 45 km/saat

Motor Gücü: 3500 W

Batarya Kapasitesi: 72 V 45 Ah

Şarj süresi: 8-9 saat

Fren sistemi: Ön hidrolik disk / Arka kampana fren

Azami Taşıma Kapasitesi: 275 kg

Standart: EURO 5+ standardında

Ehliyet Durumu: B sınıfı veya herhangi bir ehliyet sınıfı ile kullanılabilir

Renk Seçenekleri: Koyu Metalik Gri ve Metalik Kırmızı

Boyutlar: Uzunluk: ~2945 mm, Genişlik: ~1055 mm, Yükseklik: ~1375 mm

Garanti: 2 yıl

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.