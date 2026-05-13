Yeni Assassin's Creed Oyunu, Sevilen Karakteri Geri Getirecek

Ubisoft'un bir süredir merakla beklenen yeni oyunu Assassin's Creed Hexe ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. Serinin efsane isimlerinden birinin yeni oyunla birlikte geri döneceği ortaya çıktı. Ayrıca bu önemli karakterin oyunda nasıl bir rolü olacağı da açıklığa kavuştu.

Assassin's Creed Hexe ile Hangi Karakter Dönecek?

Ortaya çıkan bilgilere göre Assassin's Creed Hexe ile beraber Ezio Auditore da Firenze geri dönecek. Bu karakter, oyunda yaşlı bir akıl hocası olarak yer alacak. Sızdırılan diyaloglara göre Ezio, oyunda ana karaktere o meşhur "Hiçbir şey doğru değildir, her şey mübahtır" sözünü söylüyor.

Hatırlayacak olursanız Ezio'nun hikâyesi ilk olarak 2009 yapımı Assassin's Creed 2 ile başlamıştı. Bu oyunda Ezio'nun gençliğine odaklanılıyor ve ihanet sonrasında intikam almak için nasıl bir dönüşüm geçirdiğini gösteriyor. 2010 yapımı Assassin's Creed Brotherhood'da Ezio'nun olgun hâlini görüyoruz. Buradan da Assassin's Creed Revelations'a geçiliyor.

2011 yapımı bu oyunda Ezio'nun hikâyesi aslında son buluyor. Elbette ki bunların haricinde bazı oyunlarda görüldü. Aradan geçen uzun bir zamanın ardından şimdi de Assassin's Creed Hexe ile birlikte oyuncuların karşısına bir kez daha çıkacak. Serinin hayranları açısından oldukça nostaljik hissettirmesi bekleniyor.

Assassin's Creed Hexe Nerede Geçecek?

Oyun, Bavyera'daki Wrüzburg şehrinde geçecek. Genel olarak serinin şimdiye kadarki en karanlık yapımı olacak. Oyuna güneşli havadan ziyade yoğun sisli ve iç karartıcı havanın hâkim olacağı öngörülüyor. Son derece kasvetli atmosfere sahip olacak bu yapımda Würzburg'un yanı sıra geniş ormanlık alanlarının da bulunması bekleniyor.

Assassin's Creed Hexe Nasıl Bir Oynanış Sunacak?

Serinin bu oyununda gizlilik daha çok ön plana çıkacak. Öyle ki çevredeki insanlar eğer tuhaf bir harekette bulunduğunuzu görürse sizi doğrudan bildirmek için koşmaya başlayacak. O yüzden kalabalığın içinde hareket etmek de aslında oldukça zor olmaya başlayacak. Biri sizi bildirdiğinde ise kaçış yollarının tek tek kapanacak. Bu, sizi çevreye iyi hâkim olmak zorunda bırakacak.

Assassin's Creed Hexe Ne Zaman Çıkacak?

Assassin's Creed Hexe'nin 2027 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Normalde çıkış döneminin Haziran 2027'ye denk gelmesi bekleniyordu fakat geliştiricilerin büyük bir kısmının başka projelere yoğunlaşmaya başlamasından sonra oyunun çıkış tarihinin 2027 yılının sonuna doğru ertelenebileceği iddia ediliyor. Tabii, bunun henüz netlik kazanmadığının altını çizmek gerekiyor.

Editörün Yorumu

Pek çok oyuncu gibi benim de Assassin's Creed serisinde favori karakterlerimden biri Ezio. Söz konusu karakterin hikâyesine tamamen hâkimiz. Bu da onun bizdeki yerini diğer çoğu karaktere göre daha sarsılmaz kılıyor. Karakter dönüşümünün başarılı şekilde işlenmesi de bu etkinin oluşmasında büyük rol oynadı. Hexe ile geri dönmesi durumundaysa yeni oyun birçok kişinin ilgisini çekecektir.