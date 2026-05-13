realme'den Şarj Cihazının Yerini Unutturacak Telefon Geliyor! 8 GB RAM'i Var

realme geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü 15T’nin halefi için geri sayıma başladı. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi açıklanan realme 16T isimli yeni model son olarak önemli bir sertifika aldı. Bu gelişme cihazın bazı özelliklerini de doğruluyor. İşte merak edilen detaylar!

realme 16T IMDA Sertifikası Aldı

realme 16T RMX5268 model numarasıyla IMDA sertifikası aldı. Bu sertifika sayesinde telefonun 5G, WLAN, Bluetooth ve NFC desteğine sahip olacağı doğrulandı. Maalesef IMDA listesi şu an için modelin başka bir özelliğini doğrulamıyor. Ancak geçmiş sızıntılar sayesinde neler beklememiz gerektiğini biliyoruz.

realme 16T 5G Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,57 inç

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 RAM: 6 / 8 GB

6 / 8 GB Depolama: 128 / 256 GB

128 / 256 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Şarj Hızı: 45W

8.000 mAh Şarj Hızı: 45W

IP68 ve IP69 sertifikaları İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7

IP68 ve IP69 sertifikaları İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7

realme 16T 5G Ekran Özellikleri Neler Olacak?

realme 16T 5G’de 6,57 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekranın yer alacağı iddia ediliyor. Hatırlanacağı üzere realme 15T’de de benzer ekran özellikleri tercih edilmişti. Yani yeni modelin selefine benzer bir ekran deneyimi sunacağını söylemek mümkün.

Kullanıcılar realme 16T 5G’nin yüksek yenileme hızı sayesinde web sayfalarında gezinirken, menüler arasında geçiş yaparken ve oyun oynarken daha akıcı bir ekran deneyimi yaşayabilecek. Ayrıca AMOLED ekran teknolojisi sayesinde siyahlar daha derin ve gerçekçi bir şekilde görüntülenebilecek.

realme 16T 5G İşlemcisi Ne Olacak?

realme 16T 5G'nin işlemcisi MediaTek Dimensity 6300 olacak. Bu yonga seti özellikleri itibariyle orta segment bir performans sunuyor ve halihazırda Galaxy A07 5G, Redmi 15C 5G, vivo V50 Lite 5G ve OPPO A6 5G gibi telefonlarda karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte 6 nm fabrikasyon süreciyle üretildiğini belirtelim. Bunun dışında bir önceki modelde Dimensity 6400 Max yongasının kullanıldığını da hatırlatalım.

İşlemcilerde nanometre (nm) değeri ne kadar küçülürse o kadar iyi. Örneğin 6 nm mimarili bir işlemci 7 nm tabanlı rakiplerine göre daha hızlı çalışıyor, daha az ısınıyor ve daha az güç tüketiyor. Fakat performans sadece nm değeriyle belirleniyor dersek yanlış olur. Çekirdek yapısı, frekans hızları ve yazılım optimizasyonu gibi detaylar da donanımların performanslarında önemli bir rol oynuyor.

İşlemci oyun performansında segmentine göre gayet başarılı. Bu kapsamda yapılan testlerde PUBG Mobile'ı 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i 90 FPS'te Call of Duty Mobile'ı ise 40 FPS'te çalıştırdığını görüyoruz. Yani mobil oyunları herhangi bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynatabilecek.

realme 16T 5G Bataryası Nasıl Olacak?

realme 16T 5G batarya özellikleriyle kullanıcıları memnun edecek diyebiliriz. Zira cihazda 45W hızlarında şarj olabilen 8.000 mAh’lik bir batarya bizleri karşılayacak. Karşılaştıracak olursak bir önceki modelde 60W hızlarını destekleyen 7.000 mAh’lik bir pil yer alıyor. Kısacası şarj hızlarında ufak bir azalma ve batarya kapasitesinde ise bir artış söz konusu olacak.

realme 16T 5G Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

realme 16T'nin 22 Mayıs'ta düzenlecek bir etkinlikte tanıtılacağı açıklandı. Bu lansmanla beraber akıllı telefonun teknik özelliklerini, tasarımını ve fiyatını birinci ağızdan öğrenebileceğiz. Bunun dışında marka ülkemizde realme C75 ve realme C63 gibi ürünlerini satsa da maalesef bunların arasında geçen yıl piyasaya sürülen realme 15T yer almıyor. Bu nedenle yeni modelin de çok yüksek ihtimalle Türkiye pazarını pas geçeceğini söyleyebiliriz.

realme 16T 5G Fiyatı Ne Kadar Olacak?

realme 15T 240 dolarlık (10.900 TL) bir fiyatla satışa sunulmuştu. Yeni modelin selefinden işlemci ve batarya gibi detaylarda daha güçlü olacağını göz önüne aldığımızda 260 dolarlık (11.810 TL) bir fiyat seviyesinde satışa çıkması sürpriz olmaz. Buna ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde ise yaklaşık 24.000 TL’lik bir fiyat ortaya çıkıyor.

Editörün Yorumu

realme 16T 5G’nin telefonlara devasa paralar harcamak istemeyen kullanıcılar için ideal olacağını düşünüyorum. Özellikle 8.000 mAh’lik pili telefonunu gün içerisinde sürekli şarj etme ihtiyacı duyan kullanıcıları fazlasıyla memnun edecek diyebilirim. Bunun dışında ekranı ve işlemcisi de segmentine göre gayet yeterli görünüyor.