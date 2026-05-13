Lotus'tan Büyük Dönüş! 1000 Beygir Gücünü Aşacak Araba Geliyor

Lotus, Type 135 kod adlı yeni aracını duyurdu. Aşırı güçlü motorla birlikte piyasaya sürülecek olan arabanın gerek iç gerek dış tasarımı ile dikkatleri üzerinde toplaması bekleniyor. Bu araç aynı zamanda markanın stratejisindeki değişikliğin de en önemli göstergelerinden biri olarak nitelendiriliyor.

Lotus Type 135 Nasıl Bir Tasarıma Sahip Olacak?

Lotus Type 135, 2024 yılında sergilenen Lotus Theory 1 konseptinden büyük ölçüde ilham alacak. Marka, bu aracı tasarlarken ağırlıklı olarak geçmişe göndermelerde bulunuyor. Özellikle de Lotus Esprit'i keskin hatlara sahip hâle getiren tasarıma büyük ölçüde bağlı olacak. Yere yakın bir duruşa sahip olacak araba, hafiflik ve saf sürüş deneyimi ile ön plana çıkacak.

Araç genel olarak agresif bir duruşuyla öne çıkacak. Bununla birlikte yüksek hızlarda hava direncini mümkün olduğunca düşüren, yere basma kuvvetini artıran bir tasarıma sahip olacak. Öte yandan eski sürüş hissiyatını yeniden kazandırmak adına o doğal egzoz sesini verecek. Benzer dokunuşlara iç tarafta da rastlamak mümkün olacak. İç kısma geçildiğinde sürücüleri sadelik ile ileri teknolojinin birleştiği bir ortam bekliyor olacak.

Lotus Type 135'in Özellikleri Neler Olacak?

Lotus'un Type 135 için Mercedes-AMG ile olan ortaklığını sürdürerek 4,0 litrelik çift turbo V8 motoru kullanacağı öngörülüyor. Bu motor zaten tek başına oldukça yüksek beygir gücü üretebiliyor. Elektrik desteği de eklendiğinde toplam gücün 1000 beygirin üzerine çıkması bekleniyor. Özellikle hafif yapısı sayesinde 0'dan 100 km/sa hıza ulaşma süresinin epey düşük olacağını söylemek mümkün.

Markanın yeni otomobilinde şarj edilebilir hibrit (PHEV) yerine standart hibrit (HEV) sisteme bağlı kalması bekleniyor. Bu aslında markanın aracın oldukça hafif yapıda tutma hedefi ile doğrudan ilişki. PHEV araçlar sadece elektrikle belirli bir mesafe katedebilmek için büyük bataryalara ihtiyaç duyarken HEV otomobillerde ise batarya daha küçük. O yüzden Type 135 için ikincisi tercih ediliyor. Bu da aracın toplam ağırlığının ciddi ölçüde düşmesini ve Lotus'un genel vizyonunun korunmasını sağlayacak.

Lotus Type 135 Ne Zaman Tanıtılacak?

Lotus Type 135'in küresel lansmanının 2028 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu da önümüzde hâlâ oldukça uzun bir süre olduğu anlamına geliyor fakat teknik özellikleri ve tasarımı hakkında bilgi edinmek için bu kadar uzun süre beklemeye gerek olmayacaktır. Marka, ilerleyen aylarda araca dair daha fazla detay paylaşacaktır. 2027 yılında ise araç daha çok ön plana çıkarılmaya başlanacaktır.

Editörün Yorumu

Lotus, yakın zamana kadar tamamen elektrik odaklı hareket etmeyi planlıyordu. Ne var ki marka, bu stratejiden vazgeçmiş gibi görünüyor. Dünyanın henüz elektrikli geleceği tam olarak benimsemediğinin farkına varan marka, bunun yerine kemik kitlesini geri kazanmak için özüne dönmeye odaklanmış durumda. Lotus Type 135 ile ilgili paylaşılan ilk bilgilere baktığımda ise markanın bu dönüşten olumlu karşılık alacağını düşünüyorum.