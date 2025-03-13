200 Bin Liralık Lamborghini Satışa Çıkıyor! Nasıl Mı?

İtalyan otomobil markası Lamborghini tüm dünyada lüks ve spor otomobilleri ile nam salmış bir markadır. İtalyan boğasından ilham alınarak tasarlanan logosu ve geçmişte Ferrari ile yaşadığı ufak sürtüşme otomobil tarihindeki önemine büyük bir atıf yapmaktadır. Bugüne kadar lüks otomobilleri ve belki de ilk defa duyacağınız traktörleri ile gündeme gelen marka çok farklı bir ürün ile karşımıza çıkıyor. Lamborghini tarafından hızlı ebeveynler için üretilmiş ve fiyatı 5 bin dolar olan bir araç var sırada. İşte detaylar...

190 Bin TL'lik Bebek Arabası: Resif AL Arancio

Bugüne kadar pek çok Lamborghini modelinin haberini sizlerle paylaştık. Ancak sanırım en ucuzu bu olacak zira sadece 5 bin dolarcık. Tabi bir bebek arabasına bu fiyat ödeyeceğinizi hesaba katınca aslında ucuz bir ürün olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Pek çok üretici lüks otomobil markalarıyla işbirlikleri yaparak ürünlerini cazip hale getirmeyi sever. Özellikle de bu ortaklıkları bebek eşyaları üreten firmalar ile otomobil markaları arasında görüyoruz. Buna en yakın örnek olarak BMW logolu çocuk bisikletleri veya bebek arabaları, lisanslı Mercedes-Benz G Serisi akülü otomobili verebiliriz.

İtalyan otomobil markası Lamborghini de bu tarz bir işbirliğine giderek Silver Cross markasıyla ortaklık yaptı. Ortaya ise Lamborghini sahibi babaların çok hoşuna gidecek bir bebek arabası modeli çıktı. Fiyatı 5 bin 180 dolar yani 190 bin Türk Lirası olan bu bebek arabasının her noktasında bir Lamborghini esintisi görmek mümkün. Özel İtalyan siyah derisi ile üretilen bebek arabasının her noktasında gerçek Lamborghini modellerinde kullanılan logoları görmek mümkün.

Bebek arabasının koltuğu birebir bir minyatür şeklinde Lamborghini koltuklarına benziyor. Kumaş, süet deri ve deri malzemelerin kullanıldığı koltuk malzeme olarak da birebir Lamborghini modellerini baz alıyor. Bebek arabasının pek çok noktasında da İtalyan bayraklarını görmek mümkün. Tekerlerin hemen üst kısmında ise özel süspansiyonlar sayesinde içerisindeki çocukların minimum şekilde sallantıdan etkilenmeleri hedeflenmiş. Kısacası çok pahalı çok konforlu ve çok özel bir bebek arabası modeli.

Peki sizce bir bebek arabası bu kadar pahalı olmalı mı? Veya daha doğrusu bu bebek arabasında Lamborghini lisansı olması onu özel kılar mı? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...