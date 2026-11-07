Instagram Edits'in Masaüstü Sürümü, Size CapCut'ı Bıraktırabilir

Meta, uzun bir süreden beri CapCut'ın karşısında ciddi bir alternatif olabilecek video düzenleme uygulaması geliştiriyor. Kaçıranlar için kısaca hatırlatmak gerekirse, bu uygulama Edits olarak adlandırılıyor. Şimdiye kadar sadece mobil sürümü yayındaydı ama şirket, şimdi işleri biraz daha ileri götürüp Mac sürümünü de yayınladı.

Bu da demek oluyor ki artık video düzenlemek için telefona mahkûm kalmak zorunda değilsiniz. Elbette ki telefonda birkaç klibi birleştirip müzik eklemenin pratikliğini sevmeyen yoktur ama uğraşanlar katılacaktır; küçük ekranda kesme, biçme, ses ayarlama gibi işlemler, bir noktadan epey yorucu hâle gelebiliyor. İşte Instagram Edits'in Mac sürümü de tam olarak bu soruna çözüm olabilir.

Instagram Edits'in Mac Versiyonunda Hangi Özellikler Var?

Çok kanallı video düzenleme

Keyframe desteği

Renk düzenleme ve klavye kısayolları

Videoları Instagram'a doğrudan yükleme

Çok Kanallı Video Düzenleme Özelliği Ne İşe Yarıyor?

Instagram Edits'in Mac versiyonunda yer alan çok kanallı video düzenleme özelliği, masaüstü uygulamasında birden fazla video klibi, ses kaydını, görsel efekti ve müziği aynı projede bir araya getirmenizi ve daha kapsamlı çalışmalar ortaya çıkarmanıza olanak tanıyor. Özellikle üst üste birden fazla öge eklemek istediğinizde detaylı şekilde çalışabiliyorsunuz.

Keyframe Özelliği Ne İşe Yarıyor?

Keyframe, özellikle bir ögeyi istenen şekilde hareket ettirmek gibi amaçlarla kullanılıyor. Örneğin X nesnesini A noktasından B noktasına belirlediğiniz süre zarfında hareket edecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Öte yandan ses dalgaları da ayrıntılı şekilde görüntülenebiliyor. Bu da müziğin ritmine uygun kesimler yapmanız için sesin hangi noktada yükseldiğini veya düştüğünü takip etmenizi mümkün kılıyor.

Renk Düzenleme ve Klavye Kısayollar Neden Önemli?

Edits'in Mac sürümünde video kesme, bölme ve kırpma işlemleri için araçlar mevcut. Renk tekerlekleri, log dönüşümleri ve eğri ayarları ise videonun renklerini daha ayrıntılı biçimde düzenlemenize olanak sağlıyor. Öte yandan uygulamanın sunduğu özel klavye kısayolları da belirli işlemleri kısa sürede gerçekleştirmenize yardımcı oluyor.

Videoların Instagram'a Doğrudan Yüklenebilmesi Neden Avantajlı?

Bir video düzenleme uygulaması ile hazırladığınız bir videoyu normalde Instagram'a yüklemek için çok aşamalı bir süreçten geçmeniz gerekir. Edits ise sizi bu süreçten uzak tutup doğrudan sonuca ulaşmanıza olanak tanıyor. Tek bir tuşla videoyu Instagram'da yayınlayabiliyorsunuz. Üstelik dışa aktarma sırasında filigran da eklenmiyor.

Edits'in Kullanıcı Sayısı Ne Kadar?

Meta, Edits'i geçen yıl ByteDance tarafından geliştirilen CapCut'a rakip olarak piyasaya sürmüştü. O zamandan bu yana epey vakit geçti. Zaman içinde önemli özellikler alan uygulama, geniş kullanıcı kitlesi tarafından benimsendi. Bu sayede aktif kullanıcı sayısı da 50 milyona ulaştı.

Edits'e Yakında Bir Özellik Gelecek mi?

Meta'nın Edits ile ilgili planları uzun vadeli. Uygulamaya ilerleyen süreçte daha birçok özellik daha eklenecek. Bunların başında ise bilgisayar ve telefon arasında geçiş yapmayı mümkün kılan bir özellik geliyor. Şirketin planları arasında yer alan bu özellik, aynı projeyi bilgisayar ve telefon arasında geçiş yaparak düzenlemenizi sağlayacak.

Bu özellik kullanıma sunulduğunda kullanıcılar düzenlemeye bir cihazda başlayıp diğerinde devam edebilecek. Çalışma biçimi açısından kafa karışıklığı yarattıysa bunu Google Dokümanlar veya Canva gibi düşünebilirsiniz. Henüz ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil ama şirketin son zamanlarda Edits'e verdiği ağırlık göz önünde bulundurulacak olursa çok fazla zaman almaması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Meta'nın Edits'in Mac sürümünü yayınlamasını çok doğru bir hamle olarak görüyorum. Mobil sürümü hızlı video düzenlemek isteyenlerin beklentilerini karşılayacak düzeydeydi ama sonuçta daha uzun videolar ve karmaşık projeler için telefona bağımlı hareket edemeyiz.

Meta da bunun farkında olacak ki sadece uygulamanın Mac versiyonunu kullanıma sunmakla kalmamış, bununla birlikte videoları doğrudan Instagram'da paylaşma ve klavye kısayolları gibi kullanıcı deneyimini iyileştirmeye ve kullanımı kolaylaştırmaya odaklanan birçok özellik eklemiş.

Tabii, ben Meta'nın Edits'in CapCut karşısında sağlam bir yer edinmesini istiyorsa daha fazlasını sunmasının gerektiğini de düşünüyorum. Ne de olsa kullanıcılar alıştıkları uygulamayı kolay kolay bırakmıyor. Kaldı ki masaüstü video düzenleme söz konusu olduğunda karşımıza zaten pek çok alternatif çıkıyor.

Edits'in avantajı, Instagram ile doğrudan bağlantılı olması, filigransız dışa aktarma sunması ve ücretsiz olarak kalması. Eğer bu avantajların üzerine. Yeni şeyler de eklerse kısa vadede şu an olduğundan çok daha iyi bir noktaya gelebilir.