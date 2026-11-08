240Hz Ekranlı Dizüstü Bilgisayar Tanıtıldı! Güçlü İşlemci ve Dahası

Mechrevo, Unbounded 15X Blizzard Gaming Edition'ı Çin'de satışa sundu. Oyun odaklı dizüstü bilgisayarda AMD tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunuyor. Laptop ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

Mechrevo Unbounded 15X Blizzard Gaming Edition'ın Özellikleri Neler?

Özellik Adı Mechrevo Unbounded 15X Blizzard Gaming Edition Ekran 15,3 inç IPS Çözünürlük 2560 x 1600 piksel Yenileme hızı 240Hz Parlaklık 500 nit İşlemci AMD Ryzen AI 9 365 Çekirdek / İş parçacığı 10 çekirdek / 20 iş parçacığı Ekran Kartı Radeon 880M RAM 16 GB Depolama 1 TB SSD Batarya 80Wh Şarj 100W GaN adaptör Bağlantılar USB4, USB-C, USB-A, HDMI 2.1, Ethernet, 3,5 mm ses girişi Ağırlık Yaklaşık 1,68 kg Kasa Tamamen metal

Mechrevo Unbounded 15X'in Ekranı Nasıl?

Dizüstü bilgisayarda 15,3 inç büyüklüğünde IPS panel bulunuyor. 2560 x 1600 piksel çözünürlük sunan ekran, 240Hz yenileme hızıyla özellikle rekabetçi oyunlarda daha akıcı görüntüler sağlıyor. Standart 60Hz ekranlarla karşılaştırıldığında görüntülerin daha sık güncellenmesi, hızlı kamera dönüşlerinde ve hareketli sahnelerde fark yaratıyor.

Panelin 500 nit parlaklık değerine ulaşması da günlük kullanım açısından avantaj. Ayrıca sRGB renk uzayının tamamını kapsaması, ekranı yalnızca oyun oynamak için değil, fotoğraf düzenleme ve temel içerik üretimi gibi işler için de kullanılabilir hâle getiriyor. Laptopta yansıma önleyici mat yüzey mevcut. Menteşe mekanizması ise ekranın 180 derece açılmasına izin veriyor.

Ryzen AI 9 365 İşlemci Neler Sunuyor?

Unbounded 15X'in kalbinde AMD Ryzen AI 9 365 işlemci yer alıyor. 10 çekirdek ve 20 iş parçacığına sahip olan işlemci, 5GHz seviyesine kadar çıkabilen artırılmış saat hızıyla geliyor. Ekran Kartı tarafında ise entegre Radeon 880M kullanılıyor. Radeon 880M sayesinde harici ekran kartı olmadan da oyun oynamak mümkün ancak bu bilgisayarı üst düzey harici ekran kartına sahip bir oyuncu dizüstü bilgisayarıyla aynı kategoride değerlendirmemek gerekiyor.

Mechrevo Unbounded 15X'in Bataryası Kaç Wh?

Çok şık bir görünüme sahip olan dizüstü bilgisayarda 80Wh batarya kapasitesi bulunuyor. Bu kapasitenin yüksek bir değer olduğunu belirtelim. Kutudan çıkan 100W GaN adaptör, Mechrevo'nun hızlı şarj teknolojisini destekliyor. GaN teknolojisi, yüksek güç sunan adaptörlerin daha kompakt bir şekilde tasarlanmasını sağlıyor.

Mechrevo Unbounded 15X'in Klavyesi ve Tasarımı Nasıl?

Unbounded 15X, tamamen metal kasaya sahip ve yaklaşık 1,68 kg ağırlığında. 15,3 inç ekranlı bir bilgisayar için bu ağırlık taşınabilirlik açısından makul görünüyor. Klavyesinde sayısal tuş takımı, tam boy ok tuşları ve RGB aydınlatma bulunuyor. Tuşların hareket mesafesinin 1,4 mm olduğunu belirtelim. Bu arada bilgisayarda uzun süre oyun oynandığında bile bilgisayarın serin kalmasına yardım edecek bir soğutma sistemi de mevcut.

Mechrevo Unbounded 15X'in Fiyatı Ne Kadar?

Mechrevo Unbounded 15X Blizzard Gaming Edition, Çin'de 6.999 yuan fiyat etiektiyle satışa sunuldu. Bu da güncel kur ile birlikte 52 bin 512 TL'ye denk geliyor. Dizüstü bilgisayarın global sürümünün ne zaman geleceği ise henüz belli değil.

Editörün Yorumu

Unbounded 15X Blizzard Gaming Edition'ın özellikle hem iş hem de günlük kullanım için bilgisayar arayan, arada oyun da oynayan kullanıcılar açısından mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Bu arada bilgisayarda RAM ve depolama yükseltme imkânının olması önemli bir avantaj. 16 GB RAM ve 1 TB SSD yetersiz gelmeye başladığında kolayca yükseltme yapılabilir.