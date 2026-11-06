BİM'de 12 Taksitle Oyun Bilgisayarları Satılacak! Tarih Belli Oldu

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

BİM'de her hafta çeşitli teknolojik ürünler satılıyor. Bunlar bazen bir monitör olurken bazı akıllı televizyon olabiliyor. Önümüzdeki hafta ise BİM'de oyun bilgisayarları satılacak. Bunlar arasında Monster Abra A5 V22.5.3 ve Monster Tulpar TD3 V1.2.3.3 bulunuyor. Bu arada satışa sunulan ürünler arasında Pusat Reflex Core oyuncu mouse da yer alacak.

BİM'de Monster Abra A5'in Fiyatı Ne Kadar?

BİM'de 11 Kasım 2026 itibarıyla Monster Abra A5 V22.5.3 satılacak. Oyun biligsayarı, BİM marketlerde 49 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak. Windows 11 Home işletim sistemi ile birlikte gelen bu bilgisayarın stok miktarı henüz belli değil. Bu dizüstü bilgisayar peşin fiyatına 12 taksit ile satın alınabilecek.

BİM'de Monster Abra A5'in Özellikleri Neler?

15,6 inç ekran büyüklüğüne sahip dizüstü bilgisayar, 1080 x 1920 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı, özellikle Valorant ve Counter-Strike 2 gibi rekabetçi oyunlarda önemli avantaj elde edilmesini sağlıyor. 144Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli bir değer.

Dizüstü bilgisayar gücünü Intel Raptor Lake Core 7 230H işlemcisinden alıyor. İşlemcide altı adet performans çekirdeği ve dört adet verimlilik çekirdeği olmak üzere toplamda on adet çekirdek bulunuyor. Verimlilik çekirdekleri 4.0 GHz, performans çekirdekleri ise 5.2 GHz hıza ulaşabiliyor. Bu arada bilgisayarda NVIDIA RTX 3050 ekran kartı, 16 GB RAM ve 500 GB SSD mevcut.

Monster Tulpar TD3'ün Fiyatı Ne Kadar?

BİM marketlerde 11 Kasım 2026 itibarıyla Monster Tulpar TD3 V1.2.3.3 satılacak. Oyun odaklı dizüstü bilgisayar, 59 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak. Bu bilgisayarın stok miktarına dair bir bilgi mevcut değil. Bu arada BİM marketlerde bu bilgisayar peşin fiyatına 12 taksit ile satın alınabilecek.

Monster Tulpar TD3'ün Özellikleri Neler?

Masaüstü bilgisayarda 16 GB RAM ve 500 GB SSD bulunuyor. Windows 11 Home işletim sistemine sahip bilgisayarda AMD Ryzen 5 8400F işlemcisi mevcut. Yük altındayken 4.7 GHz hıza kadar ulaşabilen bu işlemcide altı çekirdek yer alıyor. Bu arada bilgisayarda AMD Radeon RX 7600 ekran kartı bulunuyor.

Pusat Reflex Core'un Fiyatı Ne Kadar?

BİM marketlerde 11 Kasım 2026 itibarıyla Pusat Reflex Core satılacak. Oyuncu mouse 799 TL fiyat etiketiyle satılacak. BİM marketlerde bu bilgisayar peşin fiyatına 6 taksit ile satın alınabilecek. 124 gram ağırlığında olan bu mouse 8000 DPI değerine sahip. Bu arada mouse'ta özelleştirilebilir RGB aydınlatma özelliğinin yer aldığını belirtelim.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

BİM marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.