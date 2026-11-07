Bu Telefon, Tek Elle Kullanmayı Aşırı Kolaylaştırıyor

Küçük telefonlara talep bir zamanlar oldukça yüksekti. Hatta telefon alırken ne kadar küçük olduğuna ve kolay taşınabileceğine odaklanılırdı. Bugünlerde ise küçük telefonlar için seçenek sayısı azalmış durumda. Yine de talep tamamen bitmiş değil. Hâlâ telefonun küçük olmasına önem veren birçok kişi var.

Enough isimli bir şirket de seçeneklerin giderek daraldığı bu dönemde önemli bir hedef kitlesine hitap etmeyi tercih etmiş durumda. Öyle ki şirket, Enough Phone adı verdikleri ilk telefonlarını tam da bu kişilerin bir telefondan beklentisine göre tasarladı.

Telefonun öne çıkan yönleri sadece küçük olmasından ibaret de değil. Bataryasını kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Telefonun arkasını açıp bataryasını değiştirmek için mutlaka teknik servise götürmeye de ihtiyacınız olmuyor. Bu özelliklerinden de anlaşılacağı üzere sadece eskiye özlemle yapılmış bir cihaz değil, işlevselliği ön plana almış bir model olarak konumlanıyor.

Enough Phone'un Özellikleri Neler?

Özellik Detay Ekran 5,3 inç, 720 x 1520 piksel İşlemci Dimensity 7500 (4 nm) RAM 8 GB Depolama 128 GB Hafıza kartı microSD desteği Arka kamera 50 MP (Sony IMX766) Ön kamera 32 MP Batarya 3.500 mAh, değiştirilebilir Bağlantı 5G, Wi-Fi 6 SIM Fiziksel SIM ve eSIM İşletim sistemi Android 17 veya OdysseyOS Yazılım desteği 2032'ye kadar Boyutlar 133 x 64 x 12 mm

Enough Phone'un Ekran Özellikleri Neler?

Enough Phone, 5,3 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip ve 720 x 1520 piksel çözünürlük sunuyor. 133 x 64 x 12 mm boyutu ile günümüzdeki pek çok modele kıyasla oldukça küçük kalan cihazın en büyük artısı, tek elle kullanmayı aşırı pratik hâle getirmesi.

Mesaj yazarken başparmağınızı ekranın diğer köşesine götürmek için telefonu sürekli hareket ettirmeniz gerekmeyecektir. Elbette ki avantajları olduğu kadar dezavantajları da olabilir. Örneğin uzun videolar izlemek veya oyun oynamak için 5,3 inç yetersiz hissettirebilir. Diğer yandan yüksek çözünürlüklü ekranlara alışanların da beklentisini karşılamakta yeterince iyi bir iş çıkarmayabilir.

Enough Phone'un İşlemcisi Oyunlarda Yeterli Olur mu?

Telefonda MediaTek Dimensity 7500 işlemcisi kullanılıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, günlük kullanım açısından gayet yeterli. Ayrıca PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang gibi oyunlarda da yeterli performans sunacaktır. Tabii, küçük ekranda oyun oynamanın ne kadar keyifli olacağı da mutlaka üzerine düşünülmesi gereken konular arasında.

Enough Phone'un Kamera Özellikleri Neler?

Cihazın arka kısmında 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Ön yüzeydeyse 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Elbette ki sadece bu değerlere bakarak telefonun nasıl fotoğraflar çekeceğini belirlemek pek mümkün değil. Yazılım da oldukça önemli. Kamera performansını değerlendirmek için özellikle gece çekimlerine bakmak gerekecektir.

Enough Phone'un RAM ve Depolama Kapasitesi Yeterli mi?

Enough Phone, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile geliyor. Günlük kullanım için yeterli ama telefonda çok sayıda oyun, uygulama ve video bulunduranlar, 128 GB'lık alanı bir süre sonra yetersiz bulabilir. Neyse ki şirket microSD kart desteğini de unutmamış. Bu sayede kullanıcılar, fotoğrafları, videoları ve diğer dosyalarını harici hafıza kartında tutabilir.

Enough Phone'da Hangi İşletim Sistemi Var?

Enough, satın alacak kişilere iki farklı işletim sistemi seçeneği arasında seçim yapma imkânı sunuyor. Bunlardan ilki Android 17, diğeri ise SLEKE tarafından geliştirilen OdysseyOS. Android 17 zaten alışık olduğumuz bir deneyim sunuyor ama OdysseyOS'e dikkat etmek gerek. Bu işletim sisteminde Google servisleri bulunmuyor.

Google Play ve diğer Google hizmetlerine bağlı bir telefon kullanmak istemeyenler için alternatif bir seçenek hazırlanmış ancak herkese uygun bir işletim sistemi olduğu söylenemez. Bu arada şirketin 2032 yılına kadar yazılım desteği sunmayı vadettiğini de belirtelim.

Enough Phone'un Fiyatı Ne Kadar?

Enough Phone, Kickstarter üzerinden kitle fonlaması kampanyasıyla destekçilere sunuluyor. Yani bu telefonu şu an normal mağazalardan satın almak mümkün değil. Şirket, projenin hayata geçirilmesi ve üretim sürecinin ilerlemesi için Kickstarter üzerinden destek topluyor.

Kampanyanın başında sunulan "Super Early Bird" fiyatı 399 dolar (20 bin 6 TL) şeklindeydi fakat bu paket şu an tükenmiş durumda. Bunun yerine "Early Bird" seçeneği mevcut. Bu da 449 dolardan (22 bin 513 TL) destekçilerle buluşturuluyor.

Şirketin ilerleyen dönemde planladığı normal satış fiyatı ise 599 dolar (30 bin 34 TL). Bu fiyat üzerinden değerlendirmek gerekirse Türkiye'de satışa sunulması hâlinde vergilerle beraber 59 bin TL civarı bir fiyat etiketine sahip olabilir.

Enough Phone Türkiye'de Satılacak mı?

Enough Phone'un Türkiye'de satılıp satılmayacağı henüz açıklanmadı. Kaldı ki buna cevap aramak için de biraz erken sayılır. Bunun sebebi ise Enough Phone'un şu an büyük ölçüde Kickstarter üzerinden kitle fonlaması kampanyasına dayanması. Eğer şirket bu kampanya sayesinde hedeflerini hayata geçirecek konuma gelirse Türkiye de dahil olmak üzere birçok pazarı hedefleyebilir.

Editörün Yorumu

Enough Phone'un benim açımdan en ilgi çekici yanı, küçük telefon fikrinden uzun süre kullanımı mümkün kılan bir tasarım ortaya çıkarması. Öte yandan bataryasının değiştirilebilir olmasının da oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Şirket, bir iki sene sonra değiştirmek isteyeceğimiz telefondan ziyade uzun ömürlü cihaza sahip olmamızı hedeflemiş gibi görünüyor.

Gelelim fiyat konusuna. Burası biraz düşündürücü. 449 dolar bile bu aşamadaki bir telefon için epey yüksek meblağ sayılır. Normal satış fiyatı olarak düşünülen 599 dolar ise bu kadar ödeme yapmanın sebebini sorgulamamıza sebep olabilir. Evet, tasarım açısından kullanışlı ama donanım bakımından fiyatının hakkını vermeyecekse geniş kullanıcı kitlesinin ilgisini üzerinde toplamayı başaramayabilir.