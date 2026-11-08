Realme'den 10.000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 120Hz Ekrana Sahip
Realme 17 Pro'nun özellikleri ve fiyatı açıklandı. Peki, yüksek batarya kapasitesine sahip Android telefon neler sunacak? İşte telefonun detayları!
⚡ Önemli Bilgiler
- Realme 17 Pro'nun 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi.
- İddiaya göre telefonda 1.5K çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, Dimensity 7300 işlemcisi, 50 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açı kamera bulunacak.
- Ön kameranın 32 megapiksel veya 50 megapiksel çözünürlüğünde olacağı öne sürüldü.
Realme 17 Pro'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun özellikleri ortaya çıktı. İddiaya göre Android 17 tabanlı ColorOS 17'ye sahip cihaz yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Bu arada telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimensity işlemcisi bulunuyor.
Realme 17 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?
|Özellik
|Beklenen teknik özellik
|Ekran
|1.5K AMOLED
|Yenileme Hızı
|120Hz
|İşlemci
|Dimensity 7300
|Arka Kamera
|50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı
|Ön Kamera
|32 MP veya 50 MP, henüz belirsiz
|Ön Kamera Video
|4K 30 FPS
|Batarya
|10.000 mAh
|Parmak İzi
|Ekran altı
|Dayanıklılık
|IP68 / IP69
|İşletim Sistemi
|Android 17 tabanlı ColorOS 17
Realme 17 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?
Sızıntıya göre Realme 17 Pro, 1.5K çözünürlüklü AMOLED ekranla gelecek. 120Hz yenileme hızı da bu panele eşlik edecek. AMOLED panel, canlı renkler ve yüksek kontrast sunarken 120Hz yenileme hızı özellikle menülerde gezinirken ve desteklenen oyunları oynarken daha akıcı bir görüntü sağlayacak. 1.5K çözünürlük ise standart Full HD ekranlara kıyasla daha fazla ayrıntı anlamına geliyor.
Realme 17 Pro'nun İşlemcisi Ne Olacak?
Telefonun Dimensity 7300 işlemcisinden güç alacağı iddia edildi. Bu işlemci, günlük uygulamaları çalıştırmak, sosyal medyada gezinmek ve birden fazla uygulamayı kullanmak için yeterli bir performans sunuyor. PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang gibi oyunlarda da uygun grafik ayarlarıyla tatmin edici bir deneyim sunması beklenebilir ancak Genshin Impact gibi daha yüksek donanım isteyen oyunlarda grafik ayarlarını düşürmek gerekebilir.
Realme 17 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?
Realme 17 Pro'nun 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi. Söz konusu kapasite, günümüzde akıllı telefonlarda karşılaştığımız standart bataryaların oldukça üzerinde. Telefon bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Bu arada Realme 16 Pro'da 7.000 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti.
Realme 17 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?
Sızıntıya göre telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ana kamera günlük fotoğraf çekimleri için kullanılacak. Ultra geniş açılı kamera ise manzara ve daha geniş alanları tek kareye sığdırmak isteyenlere hitap edecek.
Ön kamera tarafında ise 32 megapiksel çözünürlüğünde veya 50 megapiksel çözünürlüğünde olmak üzere iki farklı ihtimalden söz ediliyor. Ön kameranın 4K 30 FPS video kaydı yapabileceği iddia öne sürüldü. Böylece ön kamera ile yüksek çözünürlüklü video kaydedilebilecek.
Realme 17 Pro Türkiye'de Satılacak mı?
Realme 17 Pro'nun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili herahngi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Realme C63, Realme C61 ve Realme C75 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Realme 17 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.
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Editörün Yorumu
Realme 17 Pro hakkındaki ilk bilgilerde en fazla dikkatimi çeken detay 10.000 mAh batarya oldu. Cihazın bu yüksek kapasite sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bu arada AMOLED ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması.