200 TB Boyutunda SSD'ler Yolda

En tanınan NAND flash şirketlerinden biri olan Micron, son yıllarda yaptıkları atılımlarla SSD teknolojisine yeni bir boyut kazandırmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde dünyanın ilk 232 katmanlı NAND çipini ürettiklerini açıklayan şirket, 200 TB boyutundaki SSD'ler için kapıyı araladı. Yeni SSD teknolojsi HDD'lerin sonunu getirebilir.

Geçtiğimiz yıllarda 176 katlı NAND seviyesine ulaşan şirket, bu başarısıyla bile büyük takdir toplamadı. Yalnızca bir yıl içinde katman sayısında %35 oranında artış, herkesi şaşkına uğrattı.

Micron'un Yeni Teknolojisi Sayesinde 200 TB SSD'ler Mümkün Olacak!

Geçtiğimiz sene yayınlanan 176 katmanlı çiplere kıyasla kayda değer bir veri hızı artışı bekleniyor. Micron, yeni çiplerin %50'ye kadar daha fazla veri aktarımı sağlayabileceğini iddia ediyor. Katmanların artmasının yanı sıra NAND başına bilgi depolama yoğunluğu da arttı.

Şu ana kadar üretilen en yüksek kapasiteli SSD 100 TB olarak biliniyor. Yeni Micron tasarımıya birlikte 200 ve hatta 400 TB SSD'lerin artık mümkün olabileceği düşünülüyor. Yakın zamanda diğer TLC NAND üreticisi firmalardan da benzer atılımlar gelmesi bekleniyor. Piyasada bulunan 100 TB SSD'lerin fiyatı 40 bin dolar. Yakın zamanda teknolojinin gelişimi ve piyasada rekabetin artmasıyla birlikte yüksek kapasiteli SSD'lerin fiyatının düşmesi bekleniyor.