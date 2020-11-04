2020 Yılında Dünya Genelinde Depremden 198 Kişi Öldü, 160'ı Türk

Sozcu.com.tr'den Yusuf Demir'in aktardığı habere göre, 2020 yılında dünya genelinde 198 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 160'ının Türk olduğu bilgisi paylaşıldı. İşte detaylar.

2020 Yılında Depremde 160 Türk Hayatını Kaybetti

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre 2020 yılında dünyada 6 ve üzeri büyüklükte toplam 105 deprem meydana geldi. Bu meydana gelen depremlerin 9 tanesi 7 ve üzeri büyüklükte. UGBS, İzmir depremini 7.0 büyüklüğünde açıkladı.

İzmir depremi 2020 yılında en ölümcül deprem olarak kayıtlara geçti. AFAD tarafından son yapılan açıklamada İzmir depreminde hayatını kaybeden kişi sayısının 114 olduğu bilgisi paylaşıldı. 24 Ocak'ta Elazığ depremi yaşanmıştı ve depremde 41 kişi hayatını kaybetmişti.

Dünya genelinde bu yıl 6-6.9 büyüklüğü arasında toplam 96 deprem meydana geldi. Dünyada ölümcül depremlerde ikinci sırada Türkiye yer almakta.

İzmir Depremi Son Durum

30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km olduğu açıklandı. Deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 38 artçı olmak üzere, toplam 570 artçı sarsıntı yaşandı.

AFAD yaptığı açıklamada "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.035 vatandaşımızdan 898’i taburcu edilmiş olup 137 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 15’inde çalışmalar tamamlanmış olup 2 binada çalışmalara devam edilmektedir." cümlelerine yer verdi.